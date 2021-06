C'est en 2020 que Microsoft avait rafraichi son programme « Designed for Xbox » dans la foulée de la nouvelle génération de consoles, un label destiné à mettre bien évidence les accessoires et autres périphériques de jeu dont la compatibilité est assurée avec les Xbox. Jusqu'à présent, celui-ci comptait sur la participation de 34 marques différentes, principalement pour des casques, des manettes, des volants, etc. Mais voilà que le programme s'étend désormais aussi aux écrans, Microsoft ayant obtenu les partenariats de Philips, d'ASUS et d'Acer pour commencer, ce sont donc trois (futurs) écrans qui viennent s'ajouter à la liste des produits « Designed for Xbox » et pourront fièrement porter le label correspondant.

On imagine que l'objectif est double, d'aider la foule de gamers sur console — qui ne sont pas tous technophiles, très loin de là (bouuuh le PC-iste élitiste) — de repérer facilement un écran avec lequel ils pourront exploiter de façon optimale les capacités de leur(s) console(s) et que celui-ci n'a plus obligatoirement à être un téléviseur typique de salon. En l'occurrence, des écrans étant en mesure d'afficher du 4K @120 Hz, avec de l'adaptive sync, un peu de HDR et le tout via HDMI 2.1, comme peuvent en attestent les références concernées.

Premier sur la liste, le Philips Momentum, un écran qui fait 55" et est équipé d'une barre son, mais n'est pas un téléviseur. Il est compatible 4K @120 Hz, supporte le FreeSync Premium Pro et est certifié DisplayHDR 1000. Son lancement est prévu pour cet été et son prix conseillé est de 1599 $, ce qui l'amènera d'emblée à devoir lutter avec les téléviseurs OLED de LG et consorts ayant des spécifications souvent très proches.

Deuxième sur la liste, le futur ROG Strix 43 pouces d'ASUS, au programme d'octobre pour 1399 $, et hormis sa diagonale, ses caractéristiques sont identiques au Momentum de Philips : 4K @120 Hz, FreeSync Premium Pro et DisplayHDR 1000. Il existera aussi dans une édition spéciale Xbox.

Troisième, le plus petit du lot, le XV282K KV Xbox Edition d'ACER. Au menu, encore une fois du 4K @120 Hz et le support du FreeSync Premium Pro, mais la certification DisplayHDR passe de 1000 à 400 seulement. Par contre, l'écran possédera un commutateur KVM. Des trois, c'est probablement celui que l'on imagine le moins trôner dans un salon. Il arrivera cet automne pour 949 $.

Reste à voir si ces écrans vaudront vraiment le coût. En dépit de leur nouveau badge et du fait que les écrans dits de « PC » se TV-isent et que les TV se PC-isent, quitte à planter l'un de ces gros objets dans le salon, autant que celui-ci fasse aussi téléviseur, d'autant plus que c'est généralement plus abordable et l'offre est aussi plus grande. À voir aussi comment évolueront les tarifs lorsque le HDMI 2.1 se sera réellement démocratisé.