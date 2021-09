L'avantage de la gamme Nitro XV2 d'Acer c'est qu'elle est claire, facile à comprendre et qu'il n'y a pas beaucoup de variantes en circulation dans le commerce, ou qui furent mis en circulation parfois sur un laps de temps assez court ! Petite pointe de sarcasme mis à part, en pratique ce n'est pas autant le bordel que ça en à l'air de prime abord, puisqu'on ne trouve actuellement dans le commerce français qu'une seule référence, le X272U KV. Donc tout va bien, mais pour votre information, on a tout de même pris le temps d'assembler les spécifications des différents modèles ci-dessus, histoire d'avoir un aperçu de ce qui peut potentiellement se retrouver dans le commerce, que ce soit en neuf ou en occasion.

Ensuite, comme vous venez de le voir, une nouvelle référence vient désormais s'ajouter à la famille de la série Nitro XV2 d'Acer, il s'agit du modèle XV272U KF et il vient d'être annoncé plutôt sommairement par le constructeur. En effet, le fabricant s'est contenté de publier une vidéo promotionnelle donnant quelques caractéristiques au compte-goutte, mais il n'a pas encore pris le temps d'entrer dans les détails. On découvre tout de même l'essentiel, à savoir qu'il s'agira d'une référence qui atteindra cette fois-ci les 300 Hz, potentiellement en natif et non plus via l'usage d'un overclocking comme précédemment ! Après avoir vu ASUS franchir cette barre pour la première fois en 2020, les écrans de 300 Hz et plus semblent donc désormais prêt à se démocratiser, sans oublier qu'Acer avait répondu à son concurrent en janvier dernier avec un Nitro XV252QF effleurant de peu la nouvelle frontière des 400 Hz.

Le support du VRR sera naturellement de la partie, dont une certification FreeSync Premium par AMD. Enfin, l'autocollant DisplayHDR affichera 600 au lieu de 400, ce qui implique forcément aussi une luminosité en pointe supérieure et la présence d'une forme de local dimming - sans aucun doute de type Edge. Le marketing d'Acer n'a pas parlé de HDMI 2.1, ce qui laisse entendre qu'il y en aura pas, mais ce serait bien dommage pour un écran de 2021.

Pour découvrir le reste, comme le prix et la disponibilité, il va encore falloir attendre un peu. Les XV2 n'étant pas de la classe Predator, ceux-ci ont jusqu'à présent toujours affiché des tarifs relativement honnêtes (par rapport à la concurrence), on peut donc espérer que le nouveau venu ne dérogera pas à cette tradition.