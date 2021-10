Au fil des années, ASUS a empilé des tas de trucs sur ses cartes mères mini--ITX de la série I. La dernière à paraitre la moins chargée de la bande est la Z370-I, la Z490-I déjà était plus chargée, mais la Z690-I décroche la timbale assurément. C'est simple, entre les radiateurs, les boucliers anti-ci, les abris anti-ça, la carte vue de dessus ressemble à un stade de foot, avec ses gradins et ses tribunes !

Cela signifie qu'elle est chargée, et qu'elle ne manquera de rien, en tout cas pas de refroidissement. On retrouvera du M.2, du SATA, un port PCIe x16 renforcé, et au milieu trône le LGA1700 qui fait plus grand pour le coup que tous les sockets mainsteam Intel parus jusqu'ici. Le prix aussi devrait être démoniaque, le prix de la miniaturisation certainement. C'est un teasing, mais sacrée carte quand même.