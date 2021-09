Fête de la souris ? Alignement des astres ? Nul ne le sais, pour autant, les périphériques pour amateurs d'ordinateurs semblent à l'honneur cette semaine. Entre un rafraîchissement sauce rétrécissement chez SteelSeries, un duo de clavier de Cherry et cette version sans-fil en provenance de CORSAIR, le segment des trucs à touches et à clics, pourtant bien saturé, est encore loin d'avoir dit son dernier mot.

En témoigne la SABRE PRO WIRELESS, un mulot sans fil - comme son nom l'indique - qui n'est rien de plus qu'un refresh de la SABRE PRO, pourtant lancée il y a à peine cinq mois. Toujours dans la lignée des souris ultra-légères (seulement 79 g pour celle-ci, et une longueur de 129 mm), la SABRE PRO se connecte avec la dent bleue ou selon une technologie propriétaire nommée SLIPSTREAM affichant une fréquence de polling de 2 000Hz et une latence de moins d'une milliseconde, largement de quoi devancer vos mouvements. D'ailleurs, les noms grandiloquents foisonnent avec un capteur CORSAIR MARKSMAN (26 000 DPI) et des switchs QUICKSTRIKE donnés pour 50 millions de clicks. Rajoutez le classique RGB avec la solution iCUE maison, et voilà le bébé.

Annoncée à un tarif de 109,99 dollars pour une disponibilité immédiate, pas sûr pour autant que cette révision de la SABRE PRO n'agite les foules, surtout quand la version filaire se monnaye 50 $ de moins...