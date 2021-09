SteelSeries, voilà un nom que l’on n’avait pas entendu depuis quelques mois. Pourtant, la firme continue de rouler sa bosse paisiblement sur le matériel joueur en suivant les modes qui vont et qui venet ; et, ces derniers temps, il est question de souris ultralégères. À ce petit jeu, les concurrents sont légion, il suffit de parcourir la rubrique concernée sur votre bar favori.

Cependant, la firme a une petite idée derrière le crâne pour se démarquer (légèrement) des autres : la miniaturisation. Certes, nous sommes loin du stade Raspberry Pi, puisqu’il est question d’une poignée de centimètres. Voyez plutôt, SteelSeries est parti de modèles sobres puisque équipés d’une unique zone RGB sur na molette, délaissant les outrageux logos : la série Prime qui, si elle n’est pas sponsorisée par Amazon, se vante tout de même d’être « Inspirée par les voitures de rallye » — marketing, quand tu nous tiens... – et a fait passer ses mulots avec et sans fil de 125,3 cm de longueur à 120,3 cm pour créer les Prime Mini. Similairement, la hauteur est également réduite, mais seulement de quelques mm (40,7 contre 42,4 mm) tout comme la largeur, avec 66,2 mm dans la mini, et 67,9 mm pour la grande. La masse suit, et la filaire fait figure de poids plume avec 61 g (contre 69 g en pleine taille), pour respectivement 73 g et 80 g en sans-fil.

Niveau caractéristiques, la sauce Prime ne change pas : switchs OM (OptoMagnétiques) pour les clicks, donnés pour 100 millions de clicks, un total de 5 boutons et un capteur supportant une résolution maximale de 18 000 DPI, nommé SteelSeries TrueMove Pro.

Disponible dès aujourd’hui en crémerie spécialisée, il vous faudra tout de même débourser 69,99 € pour la version filaire et un stratosphérique 139,99 € pour celle sans fil, soit... exactement le même prix que les Prime pleine taille. Si les petites mains apprécieront, il n’est pas sûr que la nouveauté fasse des ravages dans le marché actuel...