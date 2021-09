On commence par le plus petit des deux qu'est le G80-3000 RGB TKL, il s'agit ni plus ni moins de la version TKL du vieux classique G80-3000 des années 80, par ailleurs toujours commercialisé aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle version que la marque veut adresser à tout le monde ? Eh bien, TKL oblige, pas de pavé numérique, pardi ! Le boitier en plastique robuste du clavier est donc plus compact, moins encombrant, et par conséquent également plus transportable.

On y retrouvera les célèbres interrupteurs Cherry MX à barres d'or croisées du constructeur, dans le cas présent dans leur déclinaison MX Silent RED pour une frappe fiable, précise et silencieuse, avec une durabilité estimée à au moins 50 millions de frappes par touche. En sus de la présence d'anti-ghosting et de Full-N-Key rollover, que l'on a désormais presque sur tous les claviers, le G80-3000 RGB TKL entre aussi dans le 21e siècle avec l'intégration d'un rétroéclairage RGB à 16 millions de couleurs, une illumination qui sera personnalisable sommairement directement à partir du clavier ou de manière plus poussée en utilisant le Cherry Utility de la marque.

Le modèle est disponible dès à présent pour le 79,99 € et sachez qu'une version avec layout étendu devrait aussi arriver très prochainement, simplement nommée G80-3000 RGB. Pour la page produit, c'est par ici.

On enchaine avec une autre nouveauté baptisée Cherry MX 10.0N RGB ! Sa particularité ? Le clavier est logé dans un boitier intégralement en aluminium de très faible hauteur, seulement 2,2 cm ! Pratique pour se passer de repose-poignet. Il est aussi est équipé d'une cale de rehausse pliable assez inédite qui s'étend sur toute la longueur du clavier. Par ailleurs, celle-ci est censée se rétracter automatiquement dès que le clavier est soulevé. La présence d'interrupteurs Cherry MX Low Profile Speed semble indiquer que le Cherry MX 10.0N RGB est avant tout destiné aux joueurs, s'agissant de switchs très réactifs avec une course très faible et un point d'activation à seulement 1,0 mm ! Ils possèdent également une résistance très faible, un autre point généralement assez apprécié pour jouer, moins pour travailler.

On y trouvera aussi le N-key rollover et un éclairage RGB personnalisable depuis le clavier avec sa mémoire interne de 8 Mo, ou via le logiciel du constructeur. Probablement dans l'objectif de conserver un exemplaire aussi compact que possible, Cherry n'a toutefois pas fait de folie en particulier pour le joueur, qui n'y trouvera aucune touche supplémentaire, sauf pour 4 raccourcis multimédias au-dessus du pavé numérique. Enfin, le clavier se branchera via USB-C.

Minimaliste, d'apparence qualitative et plutôt bien construite, on imagine que le MX 10.0N devrait trouver preneur. Cela dit, son tarif n'est pas particulièrement doux, puisqu'il faudra tout de même compter avec 150 €. Voici sa page dédiée.