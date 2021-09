Ce sont les cartes concurrentes sur ce segment. La RTX 3060 et la RX 6600 XT ont des forces et faiblesses qui leur sont propres. D'après nos tests sur pas mal de jeux, en rastérisation, la RX 6600 XT l'emporte sur sa concurrente en FHD et QHD, et baisse pavillon avec RT, mais d'une manière suspecte puisque les performances s'effondrent assez nettement, trop pour ne pas supposer un gag. Si l'une a un GPU qui semble plus fortiche, l'autre a assez de VRAM pour tenir le coup dans toutes les situations ou presque. Est-ce que ces deux éléments s'annulent au moment de passer à la caisse ? Techspot a fait le test, sur les deux définitions majeures du segment mainstream GPU, le FHD et le QHD. 30 jeux tous en rastérisation, et de quoi voir la tendance actuelle, voilà ce qui nous est proposé.

En général, comme nous l'avions vu, les jeux en moyenne sont à l'avantage de la RX 6600 XT, et cette marge est variable, ce qui signifie que ça va de beaucoup plus à beaucoup moins. Il n'y a pas de carte qui l'emporte systématiquement, quel que soit le jeu. Les moteurs 3D n'ont pas tous la même appétence envers les GPU. Sur ce test, en rastérisation rappelons-le, léger avantage rouge. Par contre, nous attendrons de voir si AMD a rectifié le tir en RT suite aux déboires que nous avons rencontrés, comme cela fut expliqué lors du chapitre précédent. Pour autant, on reste bien dans la même tranche de performance et de prix, le Neeed renvoyant quelque chose comme 600 € pour la RTX 3060, et 630 € pour la RX 6600 XT. C'est, bien évidemment, trop cher.