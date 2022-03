Pendant que Corsair s'est lancé dans la construction de PC pièce par pièce avec un nouveau configurateur, sans aucun doute censé faire de l'ombre au service BLD de NZXT, ce dernier vient à son tour investir un marché duquel il était encore absent jusqu'à présent, mais où Corsair y est actif depuis bien longtemps : celui du périphérique ! NZXT se diversifie ainsi en nous présentant aujourd'hui son clavier Function et sa souris Lift ! Voyons cela de plus près !

D'apparence, celui-ci est pour le moins basique et plutôt minimaliste, affichant un style très épuré parfaitement en phase avec l'esthétique favorite du fabricant. Le Function existera en taille complète, mais aussi en TKL et Mini-TKL ! Il coche toutes les cases du clavier moderne : plaque supérieure en aluminium, rétroéclairage RGB touche par touche via CAM, inclinaison ajustable sur 2 niveaux, N-key Rollover, Anti-Ghosting, profil type OEM (le plus commun), mémoire embarquée (pour 1 profil par défaut + 4 personnalisables). Il y aura aussi un repose-poignet de la partie, sauf pour le MiniTKL.

Outre son design plutôt soigné, le Function se distinguera aussi par la présence d'une molette pour le volume située à gauche, une place assez inhabituelle, mais qui permettra d'ajuster le son sans pour autant lâcher la souris. Certains apprécieront surement ce détail. Le clavier standard sera livré avec des Gateron Linear Red certifiés pour 50 millions d'activations. Cependant, les switchs sont remplaçables à chaud (les « outils » pour retirer capuchons et interrupteurs sont par ailleurs inclus) et la compatibilité est prévue pour tous les interrupteurs respectant le layout 5 pins des switchs Cherry MX. Enfin, il se branchera avec un câble USB droit de 2 mètres de long. On regrettera par contre l'absence de relais USB et l'usage d'ABS pour les capuchons pour du clavier à ce niveau de prix - c'est-à-dire 139,99 € pour du MiniTKL, 149,99 € pour le TKL et 159,99 € pour le « full size », en ISO allemand, anglais ou français, en noir mat ou blanc mat. Nous sommes donc clairement sur du haut de gamme et il y a du monde en face !

On en vient ensuite à la souris Lift, un modèle ambidextre allégé avec un style évidemment très NZXT et assez peu RGBisé. Elle ne pèse que 67 g, ses dimensions sont de 126,8 x 67,23 x 38,35 mm et elle se branchera via un câble USB 2.0 de 2 mètres de long. Sa mémoire embarquée lui permettre de garder en mémoire le profil par défaut et 4 profils à votre sauce, le tout à gerer via CAM, naturellement. Sous le capot, c'est un capteur PixArt 3389 stock qui est aux commandes, un modèle plus tout jeune, mais plus qu'éprouvé et toujours l'un des meilleurs (seul le PAW3370 fait mieux chez PixArt), capable d'atteindre les 16 000 DPI. Pas de taux d'interrogation de guedin, il faudra se contenter de 1000 Hz maximum. Enfin, les interrupteurs sont de bons vieux Omron certifiés pour plus de 20 millions d'activations - ceux-là mêmes que beaucoup de constructeurs semblent un peu délaisser ces derniers temps.

En somme, rien de très ambitieux, il faut bien l'avouer. Des souris de ce gabarit et avec ce type de hardware, il y en a à la pelle ! Le vrai attrait de la Lift sera plutôt son « aspect » personnalisable. Il s'agira d'abord de choisir entre un modèle de base en noir mat ou blanc mat, puis de sélection un accent de couleur (affectant la couleur du câble, des boutons et de l'avant de la souris) : noir, bleu, cyan, violet, rouge ou jaune. Dans tous les cas, le prix sera le même, à savoir 59,99 € !

En parallèle, NZXT a aussi ajouté ses périphériques à son service BLD. Autrement dit, le constructeur vous offre la possibilité de véritablement personnaliser aussi votre clavier, quel que soit le modèle de base sélectionné. Via BLD, vous aurez d'ailleurs aussi le choix d'une nouvelle couleur : le gris. Il vous faut ensuite choisir le layout et la langue, puis des interrupteurs. Les options sans surcout sont les Gateron Blue, Gateron Brown et Gateron Red. Par contre, choisir des Gateron Aliaz Silent ou Gateron Silent Black Ink ajoutera entre 79,99 et 89,99 € à la facture selon la taille du clavier. Les capuchons seront cette fois-ci d'office en PBT, en noir ou en gris. Vous avez ensuite un option à 9,99 € d'un accent de couleur (les mêmes que pour la souris) pour la barre d’espace, les touches entrée et les flèches directionnelles. La même chose est proposée pour le câble USB du clavier. Attention, même si vous ne prenez aucune option, acheter votre clavier via BLD ajoutera systématiquement 9,99 € à la facture pour l'assemblage.

Enfin, le fabricant vous laissera aussi ajouter d'éventuels add-ons, comme une souris Lift de la couleur de votre choix et un tapis. Ici, le prix le plus élevé qu'il sera possible à atteindre (sans add-ons) sera de 279,95 € ! On s'aventure ici sur le terrain de l'Everest Max de Mountain, y compris en matière de personnalisation, mais dont les arguments sont tout de même bien différents... Le concept du périphérique à son image est néanmoins intéressant et se démocratise clairement de plus en plus.