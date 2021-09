Alder Lake représente, depuis quelques mois, une menace précise et crédible pour AMD. Ce dernier devrait réagir en rendant sa gamme Ryzen 5000 plus attrayante, et ce serait déjà le cas selon nos confrères d'Overclock3D. Chez eux, chez les Britanniques donc, les prix relevés seraient les suivants, en Livre Sterling.

Ryzen 5 5600X au MSRP de 289.99 £ à 245.99

Ryzen 7 5800X au MSRP de 428.99 £ à 354.79

Ryzen 9 5900X au MSRP de 529.99 £ à 450

Ryzen 9 5950X au MSRP de 749.99 £ à 718.88

Effectivement, vu comme ça, c'est plus intéressant. Mais il est compliqué de savoir si c'est une volonté des rouges ou l'effet escompté d'une guerre de prix entre les VPC. Si on regarde la situation en Gaule, ce qui nous est permis par notre outil le Neeed, il y a un seul acteur réellement agressif sur les prix par rapport à la concurrence et les faux appels de bons prix des vendeurs tiers qu'Amazon ne sait pas contrôler. RDC par exemple est, à ce jour, le plus compétitif, et de loin, sur les 5800X et 5900X, que l'on trouve respectivement à 399 et 529 €. Par rapport aux prix anglais convertis avec le cours des devises du jour, RDC est plus intéressant que le 5800X (412 € convertis), et à peine moins sur le 5900X (522 €).

Les 5600X et 5950X ne sont pas des plus attrayants financièrement, et ne jouissent pas d'une baisse intéressante par rapport aux anglais. Le premier cité, à plus de 310 €, ce n'est pas une affaire pour un hexacore, quand on pense à celui du 3600 ! On va suivre ça, mais ce ne serait pas déconnant qu'AMD appuie sur les références les moins vendues (probablement ou peut-être, au choix), afin d'alléger ses stocks, surtout s'il doit faire place nette à Zen 3 avec son cache 3D.