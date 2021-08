Continuons cette entame de matinée spéciale écran de jeu, cette fois-ci avec un tour chez ViewSonic qui prépare (seulement) deux nouveaux écrans, si l'on en croit les pages produits fraîchement publiées sur le site chinois de la marque. D'un côté, un écran de 32 pouces (enfin 31,5 plutôt), une diagonale à la mode en ce moment et des références qui se multiplient, particulièrement avec des dalles 4K UHD moulinant à 144 Hz, un juste milieu pour jouer sur PC et console en matière de taille, mais comme pour toutes les diagonales, les prix peuvent déjà énormément varier en fonction des technologies intégrées, il suffit de voir le ROG Swift PG32UQX, un exemplaire très haut de gamme avec Mini-LED. Heureusement, le nouvel exemplaire de ViewSonic n'a pas vocation à lutter au sommet. Enfin, de l'autre côté viendra se positionner un modèle 28 pouces, le choix d'une taille réduite, mais avec des caractéristiques très proches, comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous.

Le VX2880-4K-Pro vu de devant.

Et une photo très low-res du 32 pouces vu de dos.

De manière générale, quelles sont les spécificités de ces deux nouveaux écrans nommés VX3220-4K-Pro et VX2880-4K-Pro ? Tout d'abord, ils ont une dalle IPS avec une définition de 3840 x 2160, ils proposent la plus petite des certifications DisplayHDR de VESA et possèdent deux prises HDMI 2.1 — de quoi ravir les joueurs sur consoles. Enfin, leur taux de rafraîchissement est de 144 Hz, un désormais classique que de nombreux écrans possèdent, mais ViewSonic a trouvé la parade pour se démarquer et vous laissera y appliquer un overclocking absolument fantastique de.... 6 Hz ! En somme, juste de quoi permettre au marketing de vanter un « up to 150 Hz » au lieu d'un 144 Hz trop basique. À n'en pas douter une idée de génie signée Bob, alors qu'un tel bonus sera évidemment parfaitement inutile en pratique, d'autant plus que les overclocking d'écran ne sont pas systématiquement couverts par les garanties.

Heureusement, si l'on est peu exigeant sur certains aspects, le mélange de caractéristiques n'en reste pas moins relativement équilibré, pour des écrans qui pourraient se montrer assez polyvalents, en espérant toutefois des tarifs justes.