Cela fait des années que HP commercialise de l'écran, mais un peu moins longtemps que le constructeur s'est réellement engagé sur le marché gaming, notamment avec sa lignée OMEN dédiée, mais la marque continue également aussi à maintenir un catalogue d'écran de jeu à part et c'est dans celui-ci que viennent aujourd'hui s'ajouter pas moins de 7 nouvelles références ! HP ne sera pas souvent la première marque à venir à l'esprit lors du choix d'un écran de jeu, mais il faut reconnaitre que son offre sait se distinguer par un rapport caractéristiques/prix relativement favorable et qui se destine donc avant tout au plus grand nombre avec des spécifications « grand public ».

Avec ses 7 nouveaux écrans, HP veut ratisser large et toucher autant de jouer que possible, y compris ceux sur les dernières consoles. On y trouvera donc de l'écran 27 pouces, 32 pouces et 34 pouces (modèle qui avait déjà fait une apparition fin juillet), tantôt Full HD, mais surtout QHD, tantôt VA et incurvé, et parfois avec un soupçon de support HDR. Dans tous les cas, chaque écran possèdera une dalle avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraichissement de 165 Hz, complété par une compatibilité FreeSync Premium. En somme des caractéristiques tout à fait mainstream pour 2021, mais qui correspondent à priori à ce qui s'achète le plus en ce moment, 2560 x 1440 étant devenu le nouveau 1080p et 165 Hz le nouveau 144 Hz ! Hélas, il leur manquera à tous la caractéristique assez importante pour les joueurs sur consoles qu'est le HDMI 2.1, dommage. Enfin, c'est dans l'air du temps, HP met aussi l'accent sur son écoresponsabilité, cette nouvelle série faisant apparemment bon usage de matériaux recyclés post-consommation lors de sa fabrication, ainsi que d'un emballage 100 % recyclable. Tant mieux.

Avec tout ceci, les prix semblent raisonnables, bien qu'il ne s'agisse pas non plus de foudres de guerre sur le plan technique, ils permettront déjà à ceux qui ne recherchent pas le nec plus ultra de jouer convenablement. Hormis pour le X27, il faudra attendre septembre pour pouvoir mettre la main sur les autres.