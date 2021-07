Non, il n'y a pas erreur dans le titre, il s'agit bien d'un X34 chez HP, une nomenclature clairement empruntée à Acer et à sa gamme Predator, voilà qui pourrait peut-être un peu porter à confusion et il n'est pas dit que le concurrent apprécie beaucoup l'initiative. Heureusement, visuellement et techniquement, le X34 se démarquera sans problème, son design étant pour commencer beaucoup plus sage, plus carré et moins gaming que ce que propose Acer dans sa série. Le X34 de HP n'est pas un Omen, mais il en reprend tout de même le style sobre et épuré, et c'est tant mieux. Sur le papier, il s'agit d'un énième 34 pouces UltraWide avec une dalle IPS et une définition 3440 x 1440, une caractéristique éternelle qui peine à évoluer, de tels modèles il en existe à la pelle sur le marché. Par contre, le X34 de HP surprendra (un peu) par sa dalle parfaitement plate, chose très rare, là où l'on a pourtant l'habitude de voir des dalles avec des courbes 1800/1900R bien faibles et à l'utilité franchement relative. Une surprise sympathique, voilà qui pourrait en ravir certains !

Mis à part cette caractéristique peu commune, le reste des spécifications sentent bon le réchauffé, ce X34 n'est certainement pas un flagship en pointe des technologies. Ainsi, la dalle IPS procurera un temps de réponse classique de 1 ms gris à gris (avec overdrive), avec un contraste statique ordinaire de 1000:1, une luminosité maximale banale de 400 cd/m2, une profondeur de couleur traditionnelle de 8-bit et un espace sRGB standard de 99 %, et du HDR minimal avec une certification DisplayHDR 400 de VESA. Pour faire bonne figure face aux joueurs sur PC et sur console, le X34 profitera d'un taux de rafraichissement relativement confortable de 165 Hz, appuyé par une certification FreeSync Premium - mais la compatibilité générale avec l'adaptive sync devrait aussi permettre de l'exploiter sans mal avec un GeForce et le VRR des verts, à savoir le G-Sync Compatible, bien que la certification ne soit pas officiellement de la partie. Il est assez rare que cela ne fonctionne pas.

Enfin, la connectique est aussi exceptionnelle que le reste, puisque l'on y trouvera du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.0, un jack audio 3,5 mm et probablement aussi quelques ports USB-A. Les options ergonomiques se limiteront à l'inclinaison de la dalle et au réglage de la hauteur, et on devine que l'écran devrait aussi posséder une fixation VESA.

La vraie force du X34 de HP résidera avant tout dans son prix, puisqu'il a été fixé à 400£ TTC sur le site officiel britannique du fabricant, soit environ 460 €. Il n'est pas encore disponible, mais on imagine que ça ne devrait pas tarder. (Source)