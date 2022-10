bequiet! a confirmé un adaptateur avec distribution à double rail pour permettre aux utilisateurs de brancher leur future RTX 40 à leur alimentation existante, à condition que celle-ci possède déjà des prises avec 12 broches et une puissance d'au moins 750 W pour une RTX 4080 et 850 W pour une RTX 4090 ! En effet, contrairement à (beaucoup) d'autres, bequiet! avait adopté ce connecteur sur plusieurs modèles d'alimentation lancés dans la foulée des GeForce RTX 30 avec leur nouvelle prise 12 pins, ce qui se révélera peut-être avoir été un pari gagnant quand on voit que certains (sûrement pas tous !) adaptateurs 2/3 x 8 pins vers 12VHPWR peuvent apparemment se montrer dangereux à l'usage à cause d'une mauvaise distribution de la puissance entre les 2 ou 3 prises. On verra bien de ce qu'il en sera en pratique.

Voici une Pure Power FM (lancée en janvier 2022) avec ses 3 prises 12 pins.

En tout cas, pour ce qui est de la compatibilité avec ce nouveau câble, les séries Pure Power 11, Pure Power 11 CM et System Power 9 sont d'office exclus. Autrement dit, bequiet! ne semble pas vouloir commercialiser d'adaptateur PCIe 8 pins vers le 12+4 pins du 12VHPWR. Précisons aussi que le câble en question ne sera pas proposé gratuitement. Pour l'obtenir, il faudra repasser à la caisse, soit dans le commerce au détail, soit directement sur le magasin de pièces détachées du fabricant. On ne connaît pas encore son prix, mais il est estimé qu'il s'approcherait des 20 €.

Quant à ceux qui tiennent à faire cela sans adaptateur et veulent du bequiet!, sachez que le fabricant a confirmé que ses alimentations Dark Power 13 et Dark Power 13 Pro sont « déjà à un stade avancé de développement » et devraient sortir au début de 2023. Elles seront bel et bien ATX 3.0 et posséderont un connecteur 12VHPWR natif.