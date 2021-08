LG a tapé plutôt fort sur le marché des téléviseurs avec ses dernières gammes OLED, les séries G1 et C1 en particulier. Un catalogue proposant des diagonales de 48 à 55 pouces et des caractéristiques parfaites pour les dernières consoles de Sony et Microsoft : une définition 4K UHD, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité FreeSync et G-Sync et du HDMI 2.1, sans oublier le confort visuel d'une image OLED ! Que demander de plus, si ce n'est peut-être du DisplayPort ?

Forcément, face à des tarifs également assez attractifs, il n'y a pas que les joueurs sur consoles qui se sont laissés séduire, ceux sur PC également et c'est pour eux aussi que les fabricants ont commencé à proposer des diagonales plus modestes, on pensera notamment à la 48CX. Bien entendu, 48 pouces sous la forme d'un téléviseur bien plat cela fait toujours beaucoup de centimètres à caser sur le bureau et à une distance généralement pas bien optimale des yeux, mais il s'agit pour l'instant de la diagonale la plus petite disponible actuellement sur le marché.

Bientôt encore le même, mais en 42 pouces !

Justement, LG devait introduire un nouveau modèle de 42 pouces pour satisfaire en particulier les joueurs de PC derrière leur bureau durant la deuxième moitié de cette année, malheureusement pour ceux qui l'attendaient, il n'en sera finalement rien. En effet, la plus petite TV OLED en date n’apparaîtra pas avant 2022 si l'on croit les dernières nouvelles. LG pourrait ne présenter le 42CX (?) qu'en janvier lors du CES 2022, ce qui veut dire qu'un lancement sur le marché ne se ferait qu'après cette date. A priori, ce futur exemplaire 42 pouces devrait proposer la plupart des caractéristiques favorables aux dernières consoles des plus grands modèles, notamment en ce qui concerne la définition, le taux de rafraîchissement et le VRR. En tout cas, voilà qui devrait apporter un peu de concurrence aux écrans PC de 43 pouces, tels que le FV43U de GIGABYTE et le PG43UQ d'ASUS. (Source)