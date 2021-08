Avec l’Architecture Day, Intel nous a bien abreuvés de nouveauté technologique et architecturale en tout genre. Pour autant — grosse boite oblige — les gammes suivent le pas des anciens produits, et les innovations sont davantage dans le « plus rapide » que dans l’invention pure et dure. Pour cela, il y a les startups, et la sélection naturelle qui y est à l’œuvre, car, dans le domaine de la tech, l’avenir de boites se situe souvent dans le rachat par un plus grand groupe, ou la mort.

Pour Mythic, c’est bien le premier choix que nous lui souhaitons, puisque l’idée de base de ses puces est novatrice. Si le domaine du machine learning est, lui classique, la décision d’utiliser de la mémoire flash en tant que stockage du réseau de neurones, en lieu et place de la SRAM habituelle, l’est beaucoup moins. Habituellement de performance moindre pour une densité supérieure, le tour de magie réside dans l’utilisation de la manière elle-même de stocker les données (une charge plus ou moins grande des cellules) pour activer directement les opérations de calcul désiré, en particulier les opérations matricielles dont sont friands les réseaux de neurones.

Par rapport à la concurrence, Mythic serait à la fois plus performant, plus petit et moins cher !

Nommés AMP pour Analog Matrix Processor, les puces, gravées en 40 nm, sont pour le moment au nombre de deux : un M1108, lancé en novembre dernier, possédant 108 tiles de calcul (l’unité logique de base composée d’un cœur RISC-V 32-bit accompagné d’un accélérateur vectoriel, le fameux accélérateur matriciel composé de 1 mégaoctet de flash et d’un peu de cache local) et qui se lie en PCIe 2.0 x4 avec le système hôte pour 4 W de TDP ; ainsi qu’un M1076, limité à 76 tiles (soit 76 Mio), afin d’être intégré dans des facteurs de formes plus réduits, sa chauffe passant également à la machine à laver pour en ressortir réduite à 3 W. Outre deux cartes intégrant ces deux puces, la firme propose également ses créations directement pour une intégration sur PCB, ouvrant ainsi la voie à des partenariats plus larges avec l’industrie.

Les premières cartes à base de M1108 et M1076 sont au format M.2 M et M.2 A+E

Il faut croire que ce projet a également convaincu d’autres acteurs du secteur tels BlackRock et HP Enterprise, puisque Mythic a rassemblé pas moins de 70 millions de dollars pour sa série C ; la dernière étape de financement d’une start-up avant - en théorie — l’autosuffisance financière de fait de structures de production et de ventes opérationnelles. Alors, kiki va bouffer Mythic ? (Source : WikiChip)