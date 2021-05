On sent bien que l'heure du Computex approche ! En attendant l'ouverture officielle du salon le 31 mai, qui sera marquée par la Keynote d'Intel, avant celle d'AMD et de NVIDIA, les premières annonces commencent à tomber chez les fabricants, plus que ravis de saisir l'occasion du salon pour se donner de la visibilité. On s'intéressera aujourd'hui brièvement aux derniers écrans de chez Acer. On ne pourra pas tous les qualifier de « vraies nouveautés », puisqu'il s'agit avant tout de rafraîchissements de modèles qui existaient déjà au catalogue du fabricant, sauf peut-être le X28, qui fait plutôt office de Predator X27 (P) légèrement au rabais techniquement parlant (pas de G-Sync Ultimate, pas de rétroéclairage sur 384 zones). Toutes ses caractéristiques ne sont pas encore connues, mais l'essentiel est là. Par contre, il en sera donc également un peu plus abordable, si l'on peut oser dire ainsi d'un écran qui coûtera tout de même encore 1199 €, par ailleurs le moins cher du trio du jour. Snif ?

Ensuite nous avons le X38 S, un refresh du X38 P de 2019/2020. Peu de changement flagrant en surface, l'écran profite toujours d'une superbe dalle (incurvée) de 37,5 pouces avec une définition 3840 x 1600 et un taux de rafraîchissement maximal de 175 Hz en OC. Le X38 S se distingue d'abord par son module G-Sync, désormais Ultimate, grâce à sa certification DisplayHDR 600 (et ce que cela implique). Acer vante également un temps de réponse GTG assez fantastique de 0,3 ms, sans aucun doute atteint grâce à un overdrive bien pousse, c'est donc une donnée que l'on prendra tout de même avec des pincettes. Les couleurs semblent un peu moins bonnes, puisque l'on passe d'un Delta-E<1 à du Delta-E<2. Le prix, lui, est inchangé, il faudra toujours débourser plus de 2000 € !

Enfin, le CG437K S, mise à jour du CG437K P présenté en 2019. Pour Acer, il s'agit toujours de proposer une référence pouvant satisfaire à la fois joueurs sur PC et sur console, en témoigne la présence d'un nouveau switch KVM, du HDMI 2.1, l'absence de module G-Sync hardware et le format téléviseur de l'écran. Les évolutions majeures sont l'ajout de LEDs sur l'ensemble du pourtour à l'arrière de l'écran pour un éclairage ambiant et le taux de rafraîchissement de 144 Hz qui devient natif, au lieu d'être un overclocking en partant de 120 Hz. Toujours pas de FALD ou équivalent à se mettre sous les yeux, en dépit d'une certif' DisplayHDR 1000, c'est du local dimming Edge qui sera à l’œuvre, dommage. Positionnée à un tarif de 1599 €, la bataille sera rude avec les vrais téléviseurs OLED orientés gaming !