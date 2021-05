Départ des French Days ce jour avec quelques offres disponibles, et sympathiques pour la saison : de l'écran, du proco, des SSD, mais n'espérez pas voir de GPU ! On part en premier lieu sur un écran 27" de chez Gigabyte. Il s'agit du M27Q avec une dalle (QHD) IPS Super Speed, un temps de réponse de 0,5 ms, une fréquence de 170 Hz, du HDMI 2.0 et du Display Port 1.2 compatible HDR, tout ça livré avec Outrider ! Son prix passe à 299,99 € chez RDC et notre lien est juste en dessous.

On trouve ensuite un processeur Intel Core i5 11600K sur le Market d'Amazon. Chez ce vendeur tiers vous trouverez l'hexacore à douze thread, cadencé à 3.9 Ghz (4.9 GHz en boost max), qui possède cache L3 de 12 Mo, et un TDP de 125 W, à seulement 250,63 €. Notre test vous apprendra qu'il est bien placé pour une petite config gaming, mais aura quelques difficultés en production face à un Ryzen 5 5600X par exemple. Il n'est pourtant pas dénué d'intérêt, surtout à ce tarif, que vous pouvez trouver en suivant notre lien.

Pas de RAM, pas de GPU, mais du stockage avec plusieurs offres intéressantes. On passe d'abord sur un PNY XLR8 CS3030 de 250 Go, souvent proposé dans notre rubrique pour son rapport prix/perf idéal pour les petits budgets. En ce moment le modèle est affiché à 32,99 € chez Amazon. Le coeur de la bête est un contrôleur Phison PS5012-E12 qui permet de débiter jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Son petit cache SLC vous bridera si vous êtes trop gourmand en écriture. L'endurance du modèle est donnée pour 380 TBW et il dispose d'une garantie de 5 ans malgré son positionnement. L'offre est disponible en suivant notre lien.

Vous aurez ensuite quelques promos sympa du côté de Crucial, avec un P2 500 Go à 49,99 € et le P5 de même capacité à 53,49 €. Le P2 embarque un contrôleur Phison PS5013-E13T et utilise de la NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM. Vous disposez d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Les déibts ne sont pas fifous, mais ce sera suffisant pour des taches quotidienne (2300 Mo/s en lecture et 940 Mo/s en écriture). L'endurance est donnée pour 150 TBW et la garantie est de 5 ans sur ce modèle.

Le P5 est bien plus performant et vous coûtera 5 € de plus. Pour ce tarif vous bénéficierez du contrôleur DM01B2, d'un lot de puce NAND TLC à 96 couches et d'un cache LPDDR4 de 1 Go en plus du cache SLC dynamique. S'est débits séquentiels sont annoncés à 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. L'endurance passe à 300 TBW et la garantie reste de 5 ans. Le prix est de 53,49 € cette fois et les deux modèles sont disponibles sur Amazon via nos liens.

Enfin, nous passons sur de l'un peu plus lourd, avec le WD Black SN750 de 500 Go lui aussi. La version sans dissipateur est disponible pour 62,69 € chez Amazon. Là, vous aurez entre les mains une bombinette équipée d'un contrôleur triple-core ARM et de puces TLC 64 couches maison. Les performances annoncées sont très bonnes, avec des débits séquentiels de 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires sont de l'ordre de 400K IOPS en lecture et en écriture. On reste sur une endurance de 300 TBW ici et toujours une garantie de 5 ans. Le lien est en dessous si le modèle vous intéresse.