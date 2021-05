La RTX 3080 Ti sur Ashes of the Singularity

Elle semble se rapprocher, NVIDIA ayant teasé quelque chose pour sa keynote le 31 mai. Techniquement, la RTX 3080 Ti est très proche de la RTX 3090 au niveau des cuda cores, 10240 contre 10496 à la plus grande, tandis que la VRAM est divisée par deux à 12 Go, mais dont la fréquence et la bande passante restent quasiment identiques, 912 contre 936 Go/s. On ne s'attend donc pas à voir la nouvelle venue taper sa grande frangine, mais lui coller aux fesses tel un morpion aux slips de Nicolas.

C'est sans surprise qu'on a vu la carte se débattre sur la base de données de Ashes of the Singularity, épaulée par un Ryzen 9 3900X. Nous avons relevé les scores de diverses cartes concurrentes dans les mêmes niveaux de qualité, et nous avons mis tout ça dans un zouli tableau que voili voilou, full DX12.

Quelle carte ? 1080p Crazy 1440p Crazy Crazy 4k RTX 3080 Ti 93 92 88 RTX 3090 que dalle 103 103 RTX 3080 94 que dalle 88 RX 6900 XT 95 95 90 RX 6800 XT 94 96 91 RX 6700 XT que dalle 83 76

Si tout ça se retrouve très près, les cartes étant proches les unes des autres, on ne peut rien conclure de spécial. En effet, il n'est pas spécifié si les cartes testées dans les presets donnés et avec le 3900X n'étaient pas overclockées. Mais d'une manière empirique, on ne voit pas comment la RTX 3080 Ti ne serait pas proche de la 3090, et on peut penser facilement que le caméléon l'a calibrée pour venir pourrir la vie de la RX 6900 XT, et ce pour le même MSRP. Car ce MSRP de cartes de référence est le seul respecté dans cette situation folle. Le dénouement ne devrait pas tarder !