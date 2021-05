Le projet d'écrans marqués Huawei — qui commercialisait déjà des téléviseurs via son ex-division Honor — s'était concrétisé fin février, avec l'apparition d'un premier écran plutôt spartiate et sans grandes ambitions. Une façon de prendre la température avant de s'en prendre aux gros poissons (les joueurs) ? Peut-être. En septembre dernier, il se disait déjà que les écrans d'Huawei étaient en chemin et que le constructeur pouvait aussi à terme chercher à se positionner sur le segment de l'écran top moumoute, avec Mini-LED et rétroéclairage FALD (ou mieux). Si l'on en croit les nouvelles informations collectées auprès de deux sources différentes à l'autre bout du monde, ce type d'écran ne serait pas encore au menu d'un lancement a priori planifié pour le 16 mai en Chine, sans que l'on sache déjà si le reste du monde pourrait être concerné.

En tout cas, il y aurait sur la liste un MateView de 32 pouces avec un format inédit de 3:2 et une définition tout autant particulière de 4500 x 3000. Enfin, inédit pour un écran de PC, mais plusieurs laptops — chez Huawei, mais aussi la Surface de Microsoft, par exemple — ont déjà fait usage de ce format, que certains considèrent depuis comme étant le juste milieu parfais pour un écran, entre le 4:3 trop carré et les 16:10/16:9 trop larges. Mais celui-ci aussi n'échappe pas aux barres noires avec bon nombre des formats utilisés au cinéma. Néanmoins, un peu de diversité sur un marché dominé par le xx:9 ne serait pas de refus. Huawei ne fabriquant pas de dalles, celle-ci viendra sans doute d'un des OEM majeurs, ce qui voudrait aussi dire que d'autres marques pourraient la proposer. Concernant ce MateView, la dalle serait de type IPS , avec une profondeur de 10 bits, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et potentiellement un badge DisplayHDR 400 - ce qui sous-entendrait donc une luminosité en pointe d'au moins 400 cd/m². Enfin, la bestiole ressemblerait à ceci :

Notez que l'écran posséderait aussi un chargeur sans-fil intégré dans la base, une fonctionnalité encore peu courante.

En parallèle à cet écran avant tout orienté pro, Huawei préparerait aussi un MateView de 42 pouces pour les joueurs, ce qui aurait du sens pour servir un marché où les écrans de plus de 40 pouces commencent à se multiplier. Par contre, il n'y aurait point de format 3:2 cette fois-ci, mais un retour au bon vieux 21:9 avec la définition usuelle de 3440 x 1440, et un taux de rafraîchissement désormais assez ordinaire de 165 Hz. Rien de bien exceptionnel vu ainsi, hormis peut-être la diagonale, mais la densité de pixel ne serait pas bien folichonne avec une telle définition. On doit évidemment garder quelques réserves sur les caractéristiques présentées ici, rien de tout cela n'étant officiel, en attendant le jour ou Huawei nous présentera ses MateViews, en supposant que celui-ci soit bien au programme. (Source)