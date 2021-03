Nvidia lance un pilote qui optimise les performances dans un seul jeu, mais qui corrige aussi des tas de bugs. Premier et seul jeu amélioré, c'est Overwatch, qui bénéficie désormais de Nvidia Reflex, vous savez la technologie maison qui casse les latences, mais à condition d'avoir une chaine réactive avec un écran à plus de 200 Hz.

Pour le côté pompier de service, on citera le fait que certaines applications pouvaient scintiller ou saccader en redimensionnant la fenêtre de visualisation. Du flickering aléatoire pouvait survenir sur le haut des moniteurs avec une GTX 1660. On retrouve aussi tous les bugs qui avaient été corrigés dans le hotfix 461.81, mais qui profitent désormais d'une lucarne plus large avec un gros pilote Game Ready.

Vous aurez tout ça dans ce driver 461.92, WHQL, à condition de vous acquitter de la somme de 630 Mo.