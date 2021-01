Tiens, ce ne serait pas un routeur qui arriverait chez ASUS ? En plus celui-ci nous rappelle quand même un modèle déjà présenté il y a quelques temps. Vous devez vous en souvenir, mais, la société nous avait présenté quelques routeurs l'année dernière, avec un Freesbee Wi-Fi 6 au look totalement foufou ainsi que le GT-AXE11000 paré pour la nouvelle norme sans-fil, avec toujours plus de RGB et de gaming ! Nous avions même pu tester le GT-AX11000, vous savez le modèle juste avant, qui franchement assurait pas mal sur les performances en moyenne portée. Pourtant, ce ne sont pas ces produits ici qui nous intéressent, puisque la nouvelle mouture présentée reprend les codes du RT-AX86U, tout en prenant le virage de la sobriété et ce n'est pas pour nous déplaire. On vous présente donc le RT-AX68U, un modèle Wi-Fi 6 à la conception verticale.

Vous avez donc devant vous une machine qui se posera via son socle dédié et qui laissera visibles ses trois antennes externes orientables. A la différence du RT-AX86U, vous n'aurez pas d'antenne supplémentaire en interne, ce qui réduit en théorie les performances de l'engin. Pour le processeur c'est également plus léger avec un dual-core moulinant à 1.8 GHz, comme à l'habitude ASUS a malencontreusement oublié de mentionner le modèle de celui-ci, mais nous avons l'habitude. Au niveau de la mémoire embarquée, vous aurez le droit à 256 Mo de ROM ainsi qu'à 512 Mo de RAM, ce qui devrait suffire pour la plupart des utilisations.

Ce routeur supporte bien entendu les dernières normes de multiplexage, avec MU-MIMO et OFDMA, de quoi améliorer le comportement du sans-fil dans les environnements difficiles. Sur le 5 GHz, vous pourrez en théorie monter jusqu'à 1802 Mbps de débit, alors qu'il faudra se contenter de 861 Mbps sur le 2.4 GHz. Les connectiques ne sont pas délaissées, avec un port RJ45 en 1 GbE servant pour l'arrivée WAN et quatre ports LAN toujours en 1 GbE pour votre réseau local filaire. Viendront s'ajouter deux ports USB 3.0 - ce qui peut permettre de faire du partage de fichier - et un port USB 2.0... c'est un peu dommage pour les normes, mais probablement que la société aura voulu réduire au maximum les couts sur ce modèle moins onéreux. L'alimentation se fera via un bloc interne de 33W, par contre nous n'avons pas d'informations sur la consommation typique de la machine.

Ce RT-AX68U prendra aisément place dans une installation Mesh, puisqu'il se prédestine à ce type d'utilisation. Vous pourrez donc facilement couvrir tout votre habitat en évitant les pertes de signal grâce au Ai Mesh de chez ASUS. Nous n'avons pas encore de tarif à communiquer, la marque n'a pas donné de détails le concernant, en revanche nous savons que cela devrait se situer sous les 100 euros, ce qui reste assez abordable. Bien entendu, si vous êtes ouvert à la concurrence, alors vous pourrez trouver mieux équipé chez TP-Link par exemple, comme sur le Archer AX10.