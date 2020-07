ASUS est assez actif en ce moment, avec le lancement de ses ZENWIFI Mini mais aussi de son RT-AX55 ou bien de ses RT-AX82U/RT-AX86U. La marque se confronte depuis un moment à pas mal de concurrents sur la dernière norme sans-fil, on citera par exemple les petits derniers de chez D-Link annoncés il y a peu ou bien les marques plus discount comme Xiaomi et Honor, qui proposent des tarifs très agressifs. La marque introduit à nouveau une référence sur le marché du Wi-Fi 6. On vous présente donc le ASUS RT-AX89X, un routeur au design atypique, qui se veut quand même assez haut de gamme.

Hey Gary, un vaisseau spatial ! ... ah non c'est le RT-AX89X

Le produit, de forme circulaire, est équipé de 8 antennes externes permettant d'optimiser, sur le papier, la couverture Wi-Fi. Grâce à la dernière norme (802.11ax), il sera théoriquement possible d'atteindre des débits de 4804 Mbps sur le 5 GHz et 1300 Mbps sur le 2.4 GHz. Les fonctions de multiplexage comme OFDMA ou MU-MIMO sont supportées, améliorant la stabilité et la réactivité de votre réseau. AiMesh est aussi de la partie avec la possibilité d'étendre la connectivité avec des satellites compatibles. Au niveau des connectiques, c'est assez bien fourni - très bien même - avec un port 10 GbE, un port WAN 1 GbE, un port SFP+ et huit ports 1 GbE. En plus de tout ce beau monde, vous trouverez deux ports USB 3.1 permettant de brancher des périphériques et de les utiliser pour diverses fonctions (partage smb, cloud perso, ftp ...).

Pour les entrailles de la bête, ASUS n'a pas précisé la génération du processeur - cela devient une habitude chez la marque -, nous savons juste qu'il s'agit d'un CPU quadcore cadencé à 2.2 GHz. Pour la mémoire, ce sont 256 Mo de ROM qui seront alloués à l'OS et 1 Go de RAM qui viendra épauler la configuration.

Ca en fait des prises dis donc !

Vous retrouverez bien sûr tout ce qui fait un bon routeur moderne (QoS, VPN, NAT, Apps ...). Nous ne savons toujours pas si ASUS a corrigé son OS - sûrement que non - par rapport aux divers problèmes reportés, espérons ne pas avoir à passer sur un OS custom. Là où cela se gâte un peu, c'est sur le tarif, qui est affiché chez les revendeurs US à plus de 449 dollars. Des tests sont déjà disponibles pour ce monstre, nos confrères de chez Tweaktown ont pu tester la bête et les conclusions sont plutôt positives, on ne pouvait en attendre moins d'un tel produit.

Les entrailles de l'engin ...

Alors forcément à ce tarif, ce n'est pas tout le monde qui peut investir dans le Wi-Fi 6 et ce modèle risque de se heurter à de gros concurrents comme le Netgear Nighthawk AX8, un choix moins onéreux, mais dépourvu de port Ethernet 2.5 GbE ou 10 GbE. Sinon, il y a aussi le Archer AX6000 qui propose quand même un port 2.5 GbE, c'est finalement une alternative possible pour équiper son logement de Wi-Fi 6. Il est fort probable que ce RT-AX89X devienne une référence avec ses spécifications hors normes, pourtant, il est judicieux de peser le choix d'une aussi grosse dépense pour seulement deux ports 10 GbE, surtout si votre installation n'est pas encore prête à les exploiter.