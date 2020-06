Asus nous surprend encore avec l'annonce d'un nouveau routeur Wi-Fi nommé RT-AX82U, destiné à un public purement gamer -NDPM : ça devient franchement lassant-. La marque nous avait déjà présenté en janvier le RT-AX86U, qui est passé premier routeur Wi-Fi 6 certifié GeForce Now - waouh - et cette semaine, un kit Mesh bien sympathique. Si vous êtes un passionné de gaming doté d'une connexion sans-fil (oui oui, ça existe), alors cette nouvelle machine pourrait vous intéresser.

Le routeur RT-AX82U embarque un processeur tri-core fonctionnant à 1.5 GHz, avec 256 Mo de mémoire interne et 512 Mo de mémoire vive. La bestiole possède quatre antennes non détachables qui viendront assurer le 2.4 GHz (574 Mbps) et le 5 GHz (4804 Mbps) - les débits annoncés sont bien sûr théoriques. Le RT-AX86U quant à lui propose quatre antennes (3 externes et 1 interne), un 2.4 GHz un poil meilleur (861 Mbps), un CPU boosté en quad-core à 1.8 GHz et un peu plus de mémoire vive.

Les produits sont bien entendu compatibles avec les normes de multiplexage, OFDMA/MU-MIMO, qui permettront d'améliorer la stabilité de connexion et la latence. Le look du petit modèle, parlons-en, outre le fait que le produit ressemble à un vaisseau spatial tout droit sorti d'un film de science-fiction (bon on est loin du RAX200 on vous l'accorde), il sera certainement difficile de le placer dans le salon sans contrarier madame avec tout ce RGB compatible Asus Aura (logique). Pour les connectiques, on reste sur du très classique pour le RT-AX82U, avec cinq ports 1 GbE dont un dédié à la connexion WAN et un port USB 3.2 Gen1.

Le gros modèle est un peu mieux équipé, avec un port WAN supplémentaire en 2.5 GbE et la présence d'un port USB 3.2 Gen1 en plus. Les économies se font partout malheureusement et c'est comme cela que l'on se retrouve avec un unique port 2.5 GbE. Du coup vous pouvez brancher un équipement d'un côté et vous retrouver bridé de l'autre avec vos ports 1 GbE - non, non l'agrégation de liens cela ne compte pas. Au pire, cela pourra vous servir en cas de déménagement en Corée du sud, mais la France est loin de dépasser le 1 Gb/s sur ses abonnements - et encore c'est peu dire.

Les gamers, vous allez être gâtés, puisque ASUS a pensé à intégrer quelques features sur ces deux modèles rien que pour vous ! Vous pourrez passer très rapidement en mode "Jeu" avec l'application maison de la marque et améliorer au passage la latence. Pour le reste, on retrouve finalement les fonctions classiques d'un routeur Wi-Fi décent (Firewall, NAT, QoS ...) qui permettent à la fois un monitoring et un management du trafic sur votre réseau. À noter, un port LAN est dédié au Gaming et deviendra prioritaire en cas d'utilisation - avec modération si d'autres personnes vivent chez vous - et vous offrira une bonne part de votre débit internet. Espérons que ces nouveaux modèles auront permis à ASUS de corriger son OS, on voudrait vous éviter d'avoir à passer par certaines alternatives comme Asuswrt-Merlin.

Face à la concurrence, avec son tarif de 229,99 euros, le RT-AX82U devrait se positionner comme une référence incontournable en Wi-Fi 6. En effet, pour un tarif équivalent, difficile de trouver des modèles efficaces embarquant les dernières normes sans-fil. En face, on peut apercevoir le Synology RT2600ac, qui se contente de rester en Wi-Fi 5 pour un tarif similaire, le Netgear Nighthawk AX4 en Wifi 6 mais amputé de deux antennes ou bien le Nighthawk X6S R8000P, un gros modèle Wi-Fi 5, qui lui propose du Tri-Band. Difficile de se décider dans le flot de références existantes, on se demande d'ailleurs pourquoi ASUS a décidé de sortir un RT-AX82U si proche du RT-AX92U qui finalement propose mieux pour quelques euros de plus.

Le RT-AX86U devrait trouver sa place et combler le manque dans la tranche des 280-350 euros. Face à lui on ne trouve que quelques références, par exemple le bien plus onéreux TP-Link Archer AX6000. La sortie du "petit" modèle est prévue pour la fin juin, alors que son frère le RT-AX86U devrait arriver pour juillet, vous aurez donc le temps de méditer quelque peu cet achat, d'autant plus si vous n'avez pas le matériel compatible à la maison, cela fait un peu cher l'upgrade.

modele asus rt-ax82u asus rt-AX86u CPU Tri-cores @ 1.5 GHz Quad-core @ 1.8 GHz RAM 512 Mo DDR3 1 Go DDR3 Multiplexage MU-MIMO, OFDMA MU-MIMO, OFDMA ROM 256 Mo 256 Mo WIFI 2.4 GHz 2X2 / 5 GHz - 4X4 (IEE 802.11ax) WIFI 2.4 GHz 3X3 / 5 GHz - 4X4 (IEE 802.11ax) Connectiques 4 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE + 1 x USB 3.2 Gen1 4 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE + 1 port WAN 2.5 GbE + 2 x USB 3.2 Gen1 Mesh ASUS AiMesh ASUS AiMesh Sécurité WPA3-SAE WPA3-SAE Application ASUS Router App ASUS Router App Tarif 229,99 euros 299,99 euros