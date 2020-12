Sharkoon ne fait pas que du boîtier, il propose également un ensemble de périphériques pour les joueurs, auxquels vient aujourd'hui s'ajouter la Light² S. Elle complète la série derrière le modèle un peu plus haut de gamme qu'est la Light² 200 avec quelques différences, toujours en surfant sur la vague des mulots gaming légers - aujourd'hui à la mode, pour des raisons que seul le marketing sache.

Tout d'abord, les gauchers seront ravis de découvrir que la Light² S est une souris ambidextre qui ne le fait pas à moitié. En effet, beaucoup de souris ambidextres oublient que les gauchers aussi peuvent avoir l’utilité de boutons latéraux situés directement sous le pouce, eh bien la Light² S les a, et des deux côtés ! En tout, elle dispose ainsi de 8 boutons programmables. Esthétiquement, le nouveau modèle de Sharkoon ne manquera pas de rappeler le design des Model de Glorious, avec des ouvertures hexagonales sur l'ensemble de la surface et un liséré RGB faisant presque tout le tour de la souris. Hormis pour la molette, pas de revêtement caoutchouc visible à l'horizon. La souris est montée sur 4 patins 100 % PTFE et sa prise USB plaqué or fait 180 cm avec un câble ultraflexible tressé en textile.

Pour un mulot léger, elle est un peu plus lourde que la moyenne avec 78 g sur la balance, ce qui n'est peut-être pas plus mal. La Light² S n'est pas compacte, elle affiche des dimensions raisonnables de 126 x 66 x 40 mm. Côté interrupteurs, Sharkoon annonce des switchs Omron pour les boutons G/D et une durabilité minimale de seulement 10 millions de clics.

Enfin, pour animer tout ça, la souris embarque le capteur optique PixArt PAW3327, une solution milieu de gamme capable de 6200 ppp (réglable par pas de 200), d'un taux d'interrogation de 1000 Hz, d'une accélération de 30g et une vitesse de 220 IPS. Le tout est complété par 16 Ko de mémoire embarquée pour y loger jusqu'à 5 profils. Dans l'ensemble, on est loin du crème de la crème, mais c'est plus qu'acceptable. Surtout que la Sharkoon Light² S visera avant tout une clientèle un peu fauchée (par exemple, après avoir tout claqué dans une RTX 3090) et est disponible immédiatement au prix de 24,99 €. On a tout dit ? On a tout dit !