Intel met à jour son radbox et nous on le teste !

Dans un billet datant du mois de mai dernier nous annoncions le pimpage du radbox d'Intel. Ce dernier, capable de dissiper jusqu'à 65W, accompagne les grosses références de la marque, à savoir les Core i9-10900(F) et i7-10700(F), ainsi que les Xeon W-1290, W-1270 et W-1250.

Concrètement qu'est-ce qui change sur cette mouture 2020 ? Le look mon capitaine ! Et la finition également. Le Radstock s'offre un powder coating full black pour l'occasion et un cadre de support de ventilateur retravaillé. Le moulin, d'origine Cooler Master, reste un modèle de 80 mm tournant cette fois à plus de 3000 tpm. Au niveau de la finition, en plus de l'habillage noir, le câble d'alimentation du ventilateur est enfin recouvert d'une gaine tressée. Aux oubliettes les fils électriques de couleurs qui pendaient !

L'ancien radbox à la finition basique, bien moins beau que le nouveau !

Le dissipateur perd un peu de matière au niveau du cadre et de la base. Son poids passe de 261g à 231g. La base est en cuivre avec un entourage rond, contre une partie carrée sur la version antérieure.

La base est également mieux finie

Plusieurs versions semblent exister et le modèle qui nous est envoyé possède des rangées d'ailettes "simples". Elles ne sont pas dédoublées comme sur les images proposées dans le billet du 28 mai. Mis à part la finition améliorée du modèle, rien ne change finalement, du moins en apparence. Contrairement à la concurrence, Intel se passe encore d'éclairage sur ses radstocks.

Les radiateurs gardent la même forme, mais passe de 170 g à 152 g



• Les performances

Afin de voir si évolution de performances il y a, nous l'avons confronté à la famille ! Le radstock d'ancienne génération est là, tout comme l'énorme BXTS15A. Voilà ce que ça raconte :

Une petite amélioration des performances est constatée. Ceci n'est pas du à un changement de design du dissipateur, mais bien au ventilateur utilisé. Le nouveau modèle, destiné à des processeurs au TDP moins élevé, passe notre test sur les deux premiers paliers de régulation. Sous les 75%, il ne parvient plus à tenir la charge. La contrepartie de ce gain de performances et un niveau sonore plus élevé. Le moulin tourne beaucoup plus vite -3000 tpm vs 2000 tpm- et nous aurons à supporter jusqu'à près de 58 dB à pleine vitesse.

Voilà pour le modèle que vous trouverez désormais avec les processeurs Intel les plus gros.