Lorsque l'on parle de Wi-Fi et plus particulièrement de routeurs, ce n'est pas à Buffalo que l'on pense forcément. En effet, la société est assez connue pour ses solutions NAS assez solides, avec des produits qui ont pas mal de succès sur ce secteur, mais au niveau du matériel réseau, c'est presque toujours le calme plat. Pourtant les autres géants de l'industrie télécom ne perdent pas de temps avec la sortie de nombreuses références en Wi-Fi 6 et déjà des plans qui se profilent pour le Wi-Fi 6E ou même le Wi-Fi 7 - ah oui quand même. Ne pestons pas ! La marque a remédié à cela avec une nouvelle série nommée WSR-3200AX4S - à vos souhaits -, avec du routeur qui se veut performant et abordable, mais qu'a-t-il réellement dans le ventre ?

Oui c'est bien un routeur Wi-Fi 6 que vous avez sous le nez, avec le support de la norme 802.11ax et de débits franchement dans la moyenne. La marque annonce du 2401 Mbps en 5 GHz et du 800 Mbps sur le 2.4 GHz, pour un total possible sur le réseau de 3201 Mbps. Bien entendu, vous savez naturellement qu'il ne faudra pas s'attendre à avoir ces chiffres en action sur un unique lien, il faut faire attention aux déboires marketing et c'est donc sur la totalité du réseau, avec plusieurs périphériques, à condition que la configuration tienne le coup, que vous pourrez exploiter ce qui est marqué "sur le papier". Buffalo s'en sort bien, avec le support du WPA3, ce qui n'est pas toujours présent sur les routeurs à petit budget, un bon point donc pour cette nouvelle mouture. Comme à l'habitude, les anciennes normes de sécurité sont aussi prises en charge, avec une totale rétrocompatibilité pour vos appareils. Oui, nous aurions pu reprocher l'absence de port 2.5 GbE et vous sortir le blabla c'est pas moderne, mais que nenni, ce produit sera lancé à un tarif vraiment abordable ! Vous devrez donc utiliser du 1 GbE, avec un port WAN ainsi que quatre ports LAN, du classique en somme, mais il ne faut pas trop en demander.

Cette série WSR-3200AX4S est directement disponible à un tarif de 99$, en revanche nous n'avons pas d'informations concernant une sortie en Europe pour le moment. La garantie livrée de base est fixée à un an, dans l'éventualité pour ce Buffalo arriverait en France, cela ferait naturellement monter ce chiffre à deux années. Vous voulez savoir ce qu'il y a en face ? Eh bah, il y a le TP-Link archer AX50, qui propose des spécifications solides pour son prix, mais une configuration moins discrète, avec des antennes externes. On trouve aussi des références chez Huawei/Honor, avec par exemple le très abordable Router 3. Enfin, il reste Xiaomi, qui laisse du très lourd en face de ces références, avec son AX3600 qui descend souvent dans les 100 euros et qui donc, distance assez aisément ses concurrents. Difficile de rivaliser, avec une telle guerre des prix sur les routeurs Wi-Fi 6, mais cela reste quand même un bel avantage pour nous consommateurs.