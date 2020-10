Ah les routeurs Wi-Fi, il pleut des références en Wi-Fi 6 depuis ce début d'année. Cela s'est calmé avec cette rentrée, probablement que l'ensemble des cartouches des constructeurs ont déjà été tirées. Pourtant, après Netgear et ses routeurs Wi-Fi 6, ASUS avec sa soucoupe volante ou bien Xiaomi avec ses produits discount, nous revoilà pris de court par Zyxel. Eh oui, nous avions parlé de la marque pour une mise à jour de ses AP sur la dernière norme, cette fois-ci la marque lance un produit véloce, un routeur qui devrait capter votre attention - polala, qu'est ce qu'on vend bien les choses sur CDH… Voici le ARMOR G5, un monstre de par ses caractéristiques, mais aussi par ses fonctionnalités.

Eh oui, c'est un routeur avec des antennes internes que vous avez sous les yeux, mais ne pensez pas que cela impacte réellement les performances. Le plastique n'atténue que très peu - voir pas - le signal, et c'est donc le nombre d'antennes qui reste déterminant sur ce qu'il est possible de faire avec une telle machine. Soyez rassuré, il n'y a pas moins de 8 antennes supportant le 5 GHz et quatre supportant le 2.4 GHz, pour un total de 13 antennes physiques, il y a donc de quoi avoir des attentes élevées sur ce Zyxel. La société annonce des débits similaires aux autres constructeurs, avec 1200 Mbps théoriques sur le 2.4 GHz et 4800 Mbps pour le 5 GHz. Bien entendu, les normes de multiplexages sont supportées, avec MU-MIMO et OFDMA, ce qui permet d'améliorer la qualité ainsi que la portée du signal.

Là où cet engin impressionne, c'est sur le matériel embarqué, avec un processeur quad-core moulinant à 2.2 GHz (le modèle n'a pas été spécifié), accompagné par 4 Go de mémoire internet et 1 Go de RAM. Ce n'est pas tout ! Les connectiques sont très bien fournies, on y trouve un port 10 GbE, un port WAN 2.5 GbE et quatre ports LAN 1 GbE - sacrément bien équipé le machin. Zyxel fait les choses bien, les ports USB présents pour le partage de fichiers ne sont pas aussi limités que chez la concurrence, puisque c'est la norme USB 3.1 Gen2 dont nous avons le droit.

MODELE ZYXEL ARMOR G5 CPU Quad-core @2.2 GHz RAM 1 Go ROM 4 Go WiFi 2.4 GHz 4X4 / 5 GHz - 8X8 (IEE 802.11ax) Connectiques 4 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 2.5 GbE + 1 port 10 GbE Sécurité WPA3 OS Zyxel Armor OS Prix Non communiqué

Concernant l'aspect software, c'est également un bel exercice, avec l'intégration d'un pare-feu SPI, du WPA-3 mais aussi le support d'OpenVPN. Pour un monitoring plus facile, la société fourni le soft Zyxel Armor - tiens, ça rappelle un peu Netgear dis donc - qui propose de prendre le relais de l'interface web de base. Vous pourrez même contrôler ce G5 à la voix avec Amazon Alexa - avouez, ça la fout d'en parler après la sécurité non ? Face à la concurrence, on pourra le confronter aux plus grosses références du marché, par exemple le Netgear AX12 ou bien le ASUS GT-AX11000. Pourtant, ce Zyxel reste sur le papier, celui ayant les connectiques les plus avancées, le tarif devrait donc être… salé.