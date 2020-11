Le 5 novembre, quoi qu'il arrive, sauf report in extremis, nous devrions savoir tout des prochains Ryzen 5000. Ils seront testés en long, en large et en travers par la toile, tant et si bien que c'est par la multiplication des lectures que l'on pourra se faire un avis : gaming 1080p, gaming UHD, applications synthétiques, monothreadées, multithreadées, tout devrait y passer. En attendant, il faut savoir se contenter de peu, et manifestement certains sont déjà pourvus en Ryzen 5000 du commerce, copinage probablement !

Un Youtubeur a fait une vidéo, de quasiment 30 minutes, où il montre le fonctionnement de son 5600X dans des benchmarks tels que Cinebench R15, ou Geekbench, etc. Il le fait fonctionner @stock, puis régulièrement overclocké jusqu'à 4640 MHz sur tous les coeurs,. Il a montré qu'avec sa DDR4 4400, la fréquence de l'Uncore se désynchronise selon un ratio 1/2. Par contre en DDR4 3800, tout est synchronisé à 1900 MHz. Et au final, ça carbure bien, mais cette vidéo met surtout en lumière ce qu'il est possible de tripoter sur ce CPU, plutôt qu'un concours de performances entre plusieurs références. En ce sens, elle est intéressante, mais 4.6/4.7 GHz sur tous les coeurs semblent tout à fait atteignables sans avoir recours à du matos de malade, incluant le refroidisseur. Et hop !