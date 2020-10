Star d’une nouvelle lignée de 3 écrans, avec l’UltraSharp 32 HDR PremierColor — ou UP3221Q pour faire simple — Dell peut se vanter de lancer le premier écran professionnel « 2K Mini-LED » ! Une appellation pouvant porter à confusion, faisant évidemment références aux 2000 mini-LEDs que l’écran intègre pour son rétroéclairage pour un local dimming au poil, des transitions de luminosité moins marquées, un meilleur contraste et des noirs profonds, mais ne fait pas référence à la dalle IPS, qui est bien 4K UHD. En tout cas, plus il y a de LEDs et mieux c’est, un nombre important de zones permettant des détails plus fins.

Avec son colorimètre déployé et son cache magnétique attaché.

À titre d’exemple, toujours dans le même domaine, le ProArt PA32UCX 4K UHD d’ASUS avec Mini-LEDs propose un rétroéclairage FALD sur 1000 zones « seulement » et il coute aujourd’hui la bagatelle de 3000 € en moyenne. En général, le local dimming démarre à 384 zones, mais il existe aussi des écrans grand public comme le C49RG90 Odyssey de Samsung, qui ne propose qu’un semblant de local dimming sur 10 zones et peut ainsi souffrir de bandes lumineuses visibles dans les zones individuelles d’une image avec un fond sombre. Bref, avec 2000 zones, l’UP3221Q de Dell devrait proposer un nouveau niveau de qualité.

Ce n’est évidemment pas un écran pour les joueurs, mais pour les professionnels de la belle image aux poches profondes ou soutenus par une entreprise généreuse, et à cette fin, il semble embarquer tout ce qu’il faut, y compris un colorimètre Calman. On peut néanmoins toujours rêver que cela reste un exemple de ce vers quoi le marché de l’écran de jeu se dirigera aussi tôt ou tard, peut-être le jour où ça ne coûtera plus 4499 € pour se l’offrir…

Finalement, pour tout savoir sur le fameux écran, ou presque, c’est dans le tableau ci-dessus ! (Source)