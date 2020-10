AMD a boulonné pour livrer ses pilotes 20.10.1 bêta. Ils permettent d'optimiser l'expérience de jeu pour le DLC The Ancient Gods pour Doom Eternal, pour Watch Dogs Legion, pour l'accès anticipé de Dirt 5, et pour le pré patch de World of Warcraft Shadowlands. Il n'y a pas que ça, ils assurent la correction de bugs, audio avec un receveur Audio/Video via le port HDMI sur les Radeon RX 5000, mais pas que.

Le framerate du bureau pouvait varier après avoir quitté un jeu Vulkan avec deux moniteurs ou plus. Uploader ou streamer du contenu vers Youtube pouvait ne pas marcher, ou mal. Une corruption visuelle pouvait toucher le bureau au repos, lorsque deux moniteurs ou plus FreeSync étaient actifs via une RX 5000. Enfin, si vous basculiez sur ces pilotes depuis le Radeon Software de 2019, ça pouvait planter la machine.