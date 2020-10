Chaque IC Insights partage un bon nombre de rapports sur l’état du marché du semi-conducteur, sa dernière mise à jour de son rapport McClean apporte le second épisode de son analyse du marché de la fonderie dans son ensemble et la représentation de chaque région en matière de vente dans le domaine des fondeurs « pure-play » (en gros, une compagnie qui produit majoritairement des puces pour les autres dans ses propres usines). Par exemple, voici notre petit blabla sur le même sujet d'octobre 2017. Et pour un peu de contexte, fin 2019, IC Insights prédisait également un bel avenir pour le semiconducteur en 2020.

La Chine avait été responsable de toute la croissance enregistrée en 2018, mais avait été ralentie sur sa lancée en 2019 à cause du bras de fer économique avec les USA, ce qui n’avait pas empêché sa part de marché de la fonderie de gagner 2 points et ainsi passer à 21 %. Pour 2020, IC Insights anticipe que la Chine cumulera 22 % des parts des ventes, malgré l’impact des sanctions et de la pandémie de COVID-19, soit une augmentation de +17 points depuis 2010 ! On voit aussi que les USA resteront largement en tête avec 52 % (60 % en 2010), tandis que l’Europe devance de très peu le Japon, qui restera le plus petit marché avec seulement 5 %, sans aucune grande perspective de croissance pour les années à venir selon l’analyste, avec une croissance de la demande majoritairement d’origine japonaise.

Toujours la Chine, puisque c’est bien le pays dont il est question sans arrêt ces derniers temps (et à raison), la montée en puissance de compagnies fabless telles que HiSilicon a bien contribué à a faire croître la demande pour des services de fonderie dans le pays. Ainsi, en 2020, TSMC est parti pour représenter 61 % des ventes de l’activité de fonderie en Chine, suivi par SMIC avec 16 % et Huagong Group avec 8 % — UMC, GlobalFoundries, XMC et autres se partageront a priori toujours les miettes. Néanmoins, compte tenu l’arrêt des livraisons par TSMC vers l’un de ses plus gros clients chinois HiSilicon, il reste a voir si cette perte sera compensée par les fondeurs locaux. (Source)