Vous souhaitez changer de routeur, votre box internet ne répond pas à vos attentes et vous êtes un gamer exigeant ? Eh bien, ces derniers temps, beaucoup de références sont arrivées sur le marché, que cela soit chez ASUS ou chez D-Link, difficile de ne pas trouver son bonheur en Wi-Fi 6. Vous devez vous en souvenir, nous vous avions parlé en septembre dernier d'un routeur XR1000 de chez Netgear, qui devait arriver sous peu et proposait des spécifications intéressantes sur le papier. Eh bien, il est enfin là, disponible à l'achat chez les revendeurs, mais nous allons quand même refaire un petit tour de la machine.

On retrouve donc un processeur tri-core moulinant à 1.5 GHz, toujours pas d'informations sur le modèle, il faudra attendre que les sites le décortiquent pour avoir une idée de sa référence. Pour le Wi-Fi, on trouve quatre antennes détachables, assez simples dans leur conception. Alors, on reste en dual-band, avec support de la norme 802.11ax et l'ajout des normes de multiplexage comme MU-MIMO ou 1024-QAM. Pourtant, toujours pas une seule information concernant le débit en sans-fil, dommage de ne pas avoir donné de détail, mais la société annonce qu'il est possible de dépasser 1 Gbps en cumulant les deux réseaux - un peu normal tout de même. On retrouve les fonctionnalités phares de DumaOS, mais qui passe en version 3.0, avec QoS, filtrage géographique des serveurs et contrôle du trafic, le tout comme à l'habitude avec une interface très graphique. Aussi, pas mal de bugs ont été corrigés et on pourra noter l'ajout d'un store d'applications, qui manquait réellement sur l'ancienne version.

Comme évoqué auparavant, on restera dubitatif sur les connectiques, avec seulement du 1 GbE et des ports USB 3.0, c'est assez light, pour ne pas dire ultra léger. Surtout sur un produit Wi-Fi 6 proposé à 349,99 euros. Nous aurions aimé à minima une interface 2.5 GbE pour la partie WAN, la fibre se démocratisant de plus en plus sur nos box opérateurs. Reste que si ce Nighthawk NPG XR1000 vous plait réellement et que vous êtes un gamer dans l'âme - puisque c'est la cible -, vous pouvez le trouver via le lien ci-dessous.