Il y a quelques temps, nous vous parlions du routeur Redmi AX5 de chez Xiaomi, un modèle en Wi-Fi 6, bien équipé et surtout proposé à un tarif très agressif. Face à la sortie du Honor Router 3, la marque avait répliqué avec un Router 4 Pro, moins onéreux mais proposant des spécifications très moyennes. Les références prennant en charge la dernière norme 802.11ax sont de plus en plus nombreuses, avec des petits nouveaux chez Netgear et ASUS. Face à toute cette effervescence, Xiaomi fait évoluer son AX5 et le passe en AX6, avec un petit coup de boost appréciable.

Le Redmi AX6 s'inscrit dans ce que l'on connaît des produits de la marque, avec un but précis, proposer du sans-fil performant pour un tarif contenu. Le look est similaire en tout point au AX5, même carcasse et même couleur blanche. Pour le CPU, le géant chinois fait passer la puce embarquée à 1,4 GHz, une évolution de 200 MHz par rapport à l'autre modèle, toujours sur une base Qualcomm Cortex-A53 (IPQ8071A). Deux coeurs NPU sont présents et eux tournent à 1.7 GHz et permettent toujours une accélération via machine learning en local.

Pour la mémoire, on monte à 512 Mo de DDR3, pour la ROM en revanche, on reste sur 128 Mo. Grosse différence au niveau des antennes, cette nouvelle mouture en embarque deux supplémentaires, avec une amélioration de la portée estimée à 50% selon Xiaomi - à vérifier en pratique. Le routeur est toujours dual-band, avec des débits de 574 Mbps en 2.4 GHz et 2402 Mbps en 5 GHz. Les normes de multiplexage comme MU-MIMO et OFDMA sont bien entendu prises en charge et vous permettront d'améliorer la latence ainsi que le signal de votre réseau sans-fil. La compatibilité Mesh est toujours présente et vous permettra de coupler d'autres produits de la marque pour augmenter la portée du Wi-Fi, comme le AX1800, dont nous vous avions parlé dans un précédent billet.

Pour les connectiques, c'est basique, vous trouverez quatre ports LAN 1 GbE et un port WAN 1 GbE. Nous trouvons toujours dommage de brider la partie filaire par rapport au sans fil, en imaginant que vous ayez la fibre au-delà de 1 Gbit/s, vous ne pourrez pas exploiter la totalité de votre connexion internet. On ne jettera pas la pierre à Xiaomi, puisque les produits se veulent "budget" et donc ne peuvent pas tout inclure dans un tarif si serré. Des informations présentes sur le net, le AX6 n'est rien d'autre qu'un AX3600, dépourvu de son antenne IoT, avec quelques réductions sur le PCB et la ROM.

MODELE XIAOMI AX6 WI-FI 6 CPU Quad-core Cortex-A53 ( IPQ8071A) @1,4 GHz + NPU dual-core @1.7 GHz

RAM 512 Mo MULTIPLEXAGE MU-MIMO, OFDMA ROM 128 Mo MESH OUI WIFI 2.4 GHz 2X2 / 5 GHz - 4X4 (IEE 802.11ax) CONNECTIQUES 3 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE SECURITE WPA3-SAE OS MiWifi (base OpenWRT) PRIX Environ 49 euros

Ce "presque nouveau" routeur AX6 est lancé en Chine pour un tarif de 399 yuans, soit 49 euros environ. À ce tarif, difficile de trouver mieux comme produit Wi-Fi 6, à part l'antenne IoT, ce petit modèle a tout d'un grand et vous permettra de mettre à jour votre infrastructure à la dernière norme sans-fil. Si vous ne souhaitez pas passer par la case importation, alors vous pourrez trouver d'autres alternatives petit budget, comme le Huawei AX3 ou alors, pour un peu plus cher, le TP-Link AX10.