Et un Phanteks de plus, avec le respirant Eclipse P360A !

Nouvelle annonce chez Phanteks, avec la présentation du nouveau boîtier Eclipse P360A. La marque avait pourtant renouvelé son catalogue en fin d'année 2019 avec l'arrivée de pas mal de références sur le marché. Aussi, la société en avait profité pour renommer son Enthoo Luxe II en 917, afin d'éviter tout désagrément commercial. Enfin, ce sont les Eclipse P500A que nous avions pu voir arriver en juillet dernier, un modèle se calant entre le célèbre P400 et le P600. Eh bien, sachez que Phanteks na pas prévu d'en rester là, puisque cette nouvelle mouture P360A qui propose un look un peu différent - juste un peu alors -, surplombé du Mesh !

Cette version "A", reprend en tout point le design du P360x, sauf qu'il ajoute une façade plus respirante. C'est réellement appréciable, lorsque l'on sait que les panneaux en verre trempé - du moins en face avant - ne sont pas les plus optimaux pour le flux d'air. Cette nouvelle version devrait donc en théorie proposer de meilleures performances de refroidissement que son ainé. Bien entendu, cette grille Mesh permettra aussi de stopper la poussière et vous évitera le nettoyage intempestif du PC. Sinon, nous sommes sur un format ATX, mais aussi E-ATX (sous conditions) en moyen tour, avec des dimensions de 200 mm x 465 mm x 455 mm (L x H x L), pour une masse de 6.7 kg.

Pour le refroidissement - ce qui nous intéresse - vous pourrez caler un ventirad CPU de 160 mm de haut et un GPU de 400 mm de long. Autant vous dire que dans ce boîtier presque tout devrait passer, de quoi faire des builds assez énervés. Le watercooling, c'est aussi possible, puisque ce produit accepte du radiateur 280 mm en façade, du 240 mm au top et enfin un 120 mm au cul. Au total, vous pourrez donc mettre 5 moulins 120 ou 140 mm pour brasser l'air, à noter que deux de type RGB sont fournis déjà montés. Pour le stockage, vous ne serez pas déçu non plus, avec de quoi positionner deux périphs 3.5" et trois en 2.5". Voilà, nous avons fait le tour, on pourra critiquer les deux seuls ports USB en façade, bloqués en 3.0 - décidément, ça a du mal à bouger. Ah si, un détail, vous pourrez mettre le GPU à la verticale, comme à l'habitude on évitera de commenter la subtilité du fait de coller les moulins de son GPU contre une belle plaque de verre trempé - le ridicule ne tue pas.

Face à la concurrence, eh bien cela ne change pas beaucoup par rapport à l'ancien modèle, mais c'est toujours mieux de le comparer à d'autres séries typés "Airflow", comme par exemple certains produits de chez Corsair ou bien de chez Deepcool. Disponibilité sur octobre annoncée par la marque, pour un tarif de 69,99 euros, le tout avec une garantie de 5 ans assurée. Un test est déjà disponible chez Kitguru et d'autres devraient arriver sous peu chez les sites de hardware tiers.