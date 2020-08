Au milieu de l’océan de souris gaming pour droitiers, on trouve aussi quelques modèles ambidextres plus ou moins aptes à satisfaire les deux hémisphères, mais les modèles 100 % gauchers sont franchement rares. En fait, la Naga lancée aujourd’hui par Razer n’est pas vraiment nouvelle, le constructeur avait retiré la référence du marché en 2014 à cause d’une demande très faible, parait-il, et ce n’est que depuis novembre dernier que Razer s’est repenché sur l’idée d’une Naga édition gaucher, notamment en effectuant un sondage auprès de sa base d’utilisateur.

Bref, si elle revient aujourd’hui sur le marché, c’est bien que la marque a calculé que le jeu en vaudra à présent la chandelle, mais cest aussi l'occasion d'une campagne marketing en faveur des joueurs "oubliés".

Pas de mise à jour à la Naga Trinity avec une conception modulaire lui permettant de modifier l’interface boutons pour varier un peu les plaisirs, la Naga pour gaucher se concentre des 12 boutons fixes programmables spéciaux MMO, soit 19 boutons programmables en tout. Dommage. En contrepartie, la nouvelle Naga exploite un capteur Razer Focus+ optique techniquement supérieur au Razer 5 G Advanced de la Naga Trinity, par exemple, avec une sensibilité de 20 000 DPI contre 16 000, une vitesse de 650 ips contre 450, et une accélération de 60 g contre 50 g. En sus, la Naga spéciale gaucher est aussi un peu plus légère et profite d’un nouveau type de câble USB tressé « Speedflex ». Pour le reste, le mulot embarque des interrupteurs mécaniques faits maison, ainsi qu’un peu de mémoire pour stocker jusqu’à 5 profils, sans oublier son RGB compatible Razer Synapse.

Le public concerné appréciera fort certainement l’initiative de Razer et de pouvoir enfin profiter d’une souris gaming adaptée avec des caractéristiques techniques dignes de ce nom, mais regrettera probablement aussi qu’il ne s’agisse pas d’une variante de la Naga Trinity, bien plus flexible. Outre Atlantique, la nouvelle Naga possède un MSRP de 89,99 $, à voir si elle se vendra malgré tout vraiment moins cher que la Naga Trinity du fait de son caractère assez unique, le tarif conseillé de cette dernière est de 99,99 $, mais elle se trouve en moyenne vers 74 $ (ou 60 € chez nous).