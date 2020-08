Depuis quelques temps, il n'est pas rare de voir des constructeurs de boitiers de PC qui changent quelque peu le design standard des châssis pour nos machines de guerre, ce qui n'est pas un mal en soit si cela n'affecte pas les performances. Mais parfois, plutôt que de trop se creuser les méninges, certains fabricants préfèrent recycler les looks à l'ancienne, comme Chieftec. Cette fois-ci, c'est au tour de Deepcool de refaire sortir les configurations style "machine professionnelle des années 2000" avec son nouveau modèle de moyenne tour : le CL500.

Au-delà de style radiateur ou grillage renforcé selon vos références - ce qui n'est pas sans rappeler certains PC bureautique de chez HP - le CL500 est un modèle ATX qui reste dans la norme avec ses dimensions de 473 x 226 x 519 mm, soit un volume d'environ 55,48 l. Il peut accueillir des radiateurs pour watercooling jusqu'à 360 mm en façade, 240 mm en top et 120 mm en arrière, dispose de 2 emplacements de 3,5" et de 2 emplacements de 2,5" et d'un espace pour passer les câbles de 23 mm. Pour des côtés plus visuels et pratiques, l'un des côtés est en verre trempé, les meshs sont fixés par aimantation et vous retrouvez le minimum syndical pour la connectique, soit une prise micro/casque, 2 ports USB 3.0 et 1 port USB Type-C. Le boîtier est disponible dès maintenant, et ce à un tarif officiel de 79,99 €, par contre à ce tarif vous n'aurez qu'un seul ventilateur situé à l'arrière du PC.