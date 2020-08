Le constructeur TEAMGROUP vient d'annoncer un nouveau SSD pour sa gamme gaming T-FORCE. Pour rappel, la marque avait lancé pas mal de produits TUF en co-branding avec ASUS et nous avait dévoilé un SSD PCI-e 4.0 Cardea C440 au format M.2 saupoudré au marketing. Rebelote, la société annonce un nouveau produit aujourd'hui, le T-FORCE VULCAN G, un produit paré pour le gaming selon la marque. Alors, encore du marketing ? On vous détaille ça ci-dessous !

C'est donc un modèle SATA au format 2,5" qui nous arrive tout droit de chez TEAMGROUP. Les débits annoncés sont de 550 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Comme toujours, nous avons le droit au blabla sur la supériorité du SSD face au disque dur et à la rapidité exceptionnelle de ceux-ci pour le gaming, on vous passe cet aspect peu reluisant de ce T-FORCE. Au niveau du design, pas grand chose à dire, c'est noir et simple, pas de RGB ou de leds partout, un peu de sobriété est toujours appréciable. Les puces mémoire sont des 3D NAND dont le type a été malencontreusement oublié d'être précisé par la marque - moui, moui - ce qui n'aide pas à connaitre ses performances réelles.

Pas d'informations non plus sur la DRAM, est-elle là ou non, mystère. La marque semble plus attachée à décrire son logo "super stylé" que de fournir des informations utiles. Le SSD sera équipé d'un cache pseudo-SLC qui aidera à l'amélioration des performances. On espèrera ne pas avoir affaire à un SSD QLC, dont les débits s’effondrent lors de la saturation du cache - peu probable, puisque la plupart des références de la marque sont en TLC. Au niveau des scores en aléatoire 4K, on serait sur 70 000 IOPS en lecture et 60 000 IOPS en écriture.

SSD TEAMGROUP T-FORCE VULCAN G

Capacités 512 Go / 1 To Facteur de forme et interface 2.5" SATA 6 Gb/s Contrôleur Probablement un SM2258G NAND NAND 3D (TLC?) DRAM Non spécifiée Lecture séquentielle (128 Ko, QD32) 550 Mo/s Écriture séquentielle (128 Ko, QD32) 500 Mo/s Lecture aléatoire (4 Ko, QD32) 70K IOPS Écriture aléatoire (4 Ko, QD32) 60K IOPS Endurance 120 à 240 To (selon modèle) MBTF 1 million d'heures Garantie 3 ans Prix 61$ (500 Go) et 107$ (1To)

Le produit sera proposé en deux versions, une 512 Go et une autre en 1 To. Une garantie de 3 ans est assurée par le constructeur. Les tarifs de lancement sont annoncés à 61$ pour le petit modèle et 107$ pour le plus gros. À la vue des tarifs, on pourra le comparer au Gigabyte 480 Go, qui utilise de la mémoire TLC ou bien au Crucial BX500 qui semble aussi avoir des caractéristiques similaires. L'achat est donc à méditer, puisque d'autres marques plus transparentes sur leurs produits proposent du matériel dans la même tranche de tarif.