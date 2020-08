Chez Agon, IPS et TN, hertz de compet' et tailles raisonnables

Pas de pause pour le renouvellement quelque peu (trop) intensif des catalogues d'écrans chez nos fabricants préférés. Hélas, comme ça stagne du côté des évolutions technologiques, le moyen le plus facile de monter en grade actuellement est celui d'un taux de rafraîchissement toujours plus élevé. Doucement, mais sûrement, 240 Hz ne sont plus du tout un luxe et tout ce qui se trouve en dessous est un acquis pour la majorité des nouveaux écrans gaming, fussent-ils TN, IPS ou VA. Par contre, la branche gaming d'AOC, Agon, est rarement précurseur sur le marché de l'écran et se contente donc surtout d'utiliser des solutions éprouvées et généralement déjà aperçues ailleurs, chez LG, notamment.

L'AG273QXP, vu de dos (on vous laisse imaginer l'avant).

AOC Agon AG251FZ2E AG273QXP Dalle 24,5 pouces Dalle TN Rétroéclairage WLED Angles 170°/160° 27 pouces Nano IPS 16:9 Angles 178°/168° Définition 1920 x 1080 2560 x 1440 Temps de réponse 1 ms GTG 0,5 ms MPRT 1 ms GTG Fréquence et Synchronisation 48 - 240 Hz FreeSync Premium (LFC) 48 - 165 Hz FreeSync Premium (LFC) Luminosité 400 cd/m2 typique : 350 cd/m2 HDR - HDR Ready Contraste statique 1000:1 Trucs de Couleur 8-bit sRGB/BT.709 @102 % 8-bit sRGB/BT.709 @133 % DCI-P3 @98,1 % AdobeRGB @98,6 % Connectique 2 x DP 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x HDMI 1.4 1 x DVI 1 x VGA 4 x USB 3.0 (ou USB 3.2 Gen1 si vous préférez) 3 x 3,5 mm out/in/micro 2 x DP 1.4 2 x HDMI 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, en fait) 1 x 3,5 mm out Ergo' Inclinable, hauteur, pivot, paysage VESA 100 x 100 Inclinable, hauteur, pivot, paysage VESA 75 x 75 Dispo Août 2020 Prix MSRP 409 € 489 € Page Marketing AG251FZ2E AG273QXP

L'utilisation d'une dalle TN parait un peu rétrograde à notre époque, d'autant plus que ses avantages ne sont plus ce qu'ils étaient depuis que l'IPS a véritablement pris son envol. La preuve, Alienware commercialise depuis peu un AW2521HF et Acer un XB253QGXbmiiprzx, tous deux en IPS et avec des caractéristiques principales autrement identiques ! Pire, l'AG251FZ2E n'aurait même pas l'avantage du prix, puisqu'il est annoncé à partir de 409 €, tandis que les deux autres se négocient aux alentours des 350 euros... Sinon, il existe aussi encore le "vieux" ROG Swift PG258Q, cette fois-ci en G-Sync (le "vrai", l'"authentique" avec module), mais qui se situe à plus de 500 €.

L'AG273QXP nous fera plutôt penser à l'Omen X 27 (TN) de HP, à la différence que l'Agon embarque une dalle Nano-IPS de chez LG Display. Il s'agirait en fait de la même dalle qu'exploite ViewSonic pour son XG270QG, trouvable dans le commerce à partir de 730 € - module G-Sync oblige. Néanmoins, les caractéristiques restent peu ambitieuses pour un écran récent. En FreeSync, pas beaucoup de concurrents déjà en face, l'opposition directe (en IPS) sera exclusivement le TUF VG27AQ d'ASUS en rayon dès 489 €, soit exactement le MSRP de l'écran Agon, en sachant qu'il existe une alternative TUF en TN ou VA chez MSI.

Saturé, le marché de l'écran PC gaming ? Boaf, à peine...

L'AG251FZ2E.