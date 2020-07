La mémoire vive de chez GALAX est bien connue, en fait ce sont les produits HOF qui sont souvent appréciés pour leurs caractéristiques hors normes. La société nous avait étonnés il y a quelque temps avec un GPU tout de rose vêtu et dernière fois que nous avions entendu parler de la marque, c'était pour un leak de GTX 1650 SUPER. Bon, cette-fois-ci, il est question de mémoire vive avec l'arrivée de modules HOF encore plus rapides que ce que nous connaissions. On vous présente donc les HOF OC Lab Diamond DDR4-5000 et la nouvelle série Phantom, pour les amoureux de performances !

Nous allons commencer par le porte-étendard de cette nouvelle DDR4, la Diamond, qui affiche des fréquences pouvant aller jusqu'à 5000 MHz. Un chiffre impressionnant et pourtant, les timings n'ont pas été si relâchés, avec du 19-26-26-46. Vous pourrez ensuite trouver des variantes moins onéreuses en qui descendent jusqu'à 4000 MHz, avec du coup des timings plus bas. L'ensemble de ces kits fonctionnent avec une tension appliquée de 1.5V, c'est assez haut, preuve que les puces ont été poussées dans leurs retranchements.

La série Phantom est moins haut de gamme, mais reste quand même bien cadencée. Le kit le plus véloce mouline à 4000 MHz et se coltine des timings de 17-19-19-38 pour une tension de 1.45V. Bien sûr, vous aurez aussi des variantes moins cadencées avec au plus bas du 3600 MHz et des tensions moins élevées - entre 1.35V et 1.4V en fonction du kit. Pour le design, personne ne sera dépaysé, les kits Diamond ont un look un poil bling bling, mais on retrouve quand même la pâte GALAX. Ces barrettes iront probablement très bien dans des configurations / mods en blanc. Du RGB est aussi présent sur les dissipateurs en aluminium, de quoi faire briller un peu tout ça.

MODELE DDR4 HOF fREQUENCE TIMINGS tENSION OC Lab Diamond 5000 MHz 19-26-26-46 1.5V OC Lab Diamond 4800 MHz 19-22-22-46 1.5V OC Lab Diamond 4600 MHz 18-26-26-42 1.5V OC Lab Diamond 4400 MHz 18-22-22-42 1.5V OC Lab Diamond 4266 MHz 17-22-22-38 1.5V OC Lab Diamond 4000 MHz 17-19-19-38 1.45V OC Lab Phantom 4000 MHz 17-19-19-38 1.45V OC Lab Phantom 4000 MHz 19-25-25-25 1.40V OC Lab Phantom 3866 MHz 16-18-18-36 1.40V OC Lab Phantom 3600 MHz 16-16-16-36 1.35V OC Lab Phantom 3600 MHz 17-18-18-38 1.35V

GALAX utilise un PCB à huit couches avec de la mémoire Samsung B-die pour atteindre un tel niveau de performance. Comme vous devez vous en douter, ces kits sont triés et vérifiés scrupuleusement pour tenir d'aussi grosses fréquences. Bien entendu, comme souvent, cette mémoire est garantie à vie par la marque, un très bon point. Bon il n'y a pas foule face à ce kit, mais il se présente comme un bon concurrent aux G.Skill Trident Z Royal. Au niveau du tarif, même si rien n'est officialisé, nul doute qu'il faudra sortir un gros billet du portefeuille pour mettre la main sur ces barrettes de "luxe".