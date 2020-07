Au début du mois, Tum Apisak annonçait qu'Intel bossait sur un Core i9-10850K. Ce jour, VDCZ confirme la chose en trouvant un second revendeur. C'est même un intégrateur qui le propose en option sur ses machines. Il y a deux jours, c'était un VPC qui l'avait recensé. Il y a rarement de la fumée sans feu, en tout cas ça fait deux cas de trop pour penser encore que c'est un faux CPU. Alors que possède-t-il au point qu'Intel l'ait ajouté à son catalogue déjà étouffant ?

Car en sus des Core i9-10900K (avec iGPU et overclockable), le 10900KF (sans iGPU et overclockable), le 10900 (avec iGPU et non overclockable), le 10900F (sans iGPU et non overclockable), et enfin le 10900T (basse consommation donc fréquences en berne), que vient faire ce 10850K ? Pour comprendre la chose, voici les spécificités des puces citées au-dessus, qui sont toutes des 10 coeurs et 20 threads :

Nom Freq 1c/10C/Thermal V ou Boost Max tdp W prix $ 10900K 3.7 / 4.8 / 5.3 125 488 10900KF 3.7 /4.8 / 5.3 125 472 10900 2.8 / 4.5 / 5.2 65 439 10900F 2.8 / 4.5 / 5.2 65 422 10900T 1.9 / 3.7 / 4.6 35 439 10850K 3.6 / ? / 5.2 125 445

Comme on le voit, le comportement devrait être très proche du 10900K, puisque le TDP est le même, ainsi que les fréquences juste 100 MHz plus basses. Le prix baisse forcément, mais avec 445$, son clone le plus proche se retrouve à seulement 27$, donc on assiste plus à un embouteillage franchement dispensable qu'à une puce qui mettrait tout le monde d'accord. À moins que finalement on ne la trouve que pour les OEM, auquel cas on pourrait lui trouver un intérêt. Mais une chose est sûre, Intel n'a pas perdu ses mauvaises habitudes, et ce processeur reflète parfaitement le micmac qui va se générer auprès des clients, avec des "10900 series" moins cher que ce "10800 series" !