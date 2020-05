Le domaine des claviers était resté calme ces derniers temps, faute d’un marché complètement bouché, et du caractère tactile de périphérique, pas vraiment prompt à la confiance en ces périodes de COVID. Pourtant, Logitech G (la branche gaming de la firme) a décidé de sortir sa scie plasma et a coupé son G915 de manière à retirer son pavé numérique.

Le résultat forme un G915 LIGHTSPEED RGB TKL (TenKeyLess pour les amateurs d’acronymes déroulés), qui reprend toute la sauce de son grand frère : des switchs low profile Kailh (GL Linéaires, Tactiles ou Clicky), une connexion sans-fil 2,4 GHz ou Bluetooth, et des licornes en veux-tu, en voilà (synchronisables via LIGHTSYNC, l’utilitaire de la firme) ; sans oublier les touches média et la molette de volume. Pour en voir ce que notre Mattou de comptoir en avait pensé à sa sortie, c’est par ici !

Pour ces touches en moins, le tarif suit la tendance et baisse avec "seulement" 229 € contre 250 € pour la version complète, pour une livraison annoncée en juin 2020. Néanmoins, un tel coût se révèle très souvent prohibitif, surtout au vu de la concurrence féroce dans le segment. À réserver aux riches joueurs amateurs de low profile !