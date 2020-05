Depuis juin 2018, la firme GIGABYTE bien connue pour ses cartes-mères et ses cartes graphiques, fait désormais aussi dans les barrettes de RAM. Évidemment, il n’est pas question de modules verts apachers, mais de grandiloquents bidules de DDR4 RGB de la série Aorus, ciblant ostensiblement les gamers.

Cependant, lorsque l’on vise les joueurs, il convient de toujours afficher des chiffres plus élevés les uns que les autres, et, sur la RAM, c’est de la fréquence dont il est question. Ainsi, la série AORUS RGB MEMORY se dotera prochainement d’un kit de 2*8 Go cadencé à 4400 MHz (pas de quoi concurrencer les Trident Royal !) pour des latences pas si relâchées que ça avec 19-26-26-46. Côté matériel, ce seront des puces de chez SK Hynix modèle D qui se retrouveront sous le dissipateur, et le RGB est toujours (sic) de la partie, synchronisable sur toutes les cartes du constructeur.

Si le prix n’est pas encore dévoilé, nous savons tout de même que ces modules devraient arriver dans nos étals d’ici la fin du second trimestre 2020, pour une garantie à vie, qui se traduit le plus souvent par 10 ans dans nos contrées. Avis aux amateurs ?