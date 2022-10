MOUNTAIN dévoile ses DisplayPad et MacroPad pour les créateurs et les streamers

MOUNTAIN, la marque créatrice du fameux clavier modulaire Everest Max, Core et 60 (notre test de l'Everest Max) a décidé d'accessoiriser un peu son offre, d'étoffer son écosystème et de s'attaquer aux outils pour streamers et créateurs, segment de prédilection d'Elgato avec son Stream Deck, mais auquel Razer aussi s'est intéressé il y a peu avec son Stream Controller (qui est ni plus ni moins un LoupeDeck Live). Pour ce faire, le constructeur a dévoilé deux nouveaux accessoires : les contrôleurs de streaming et de création de contenu DisplayPad et le MacroPad !

Comme son nom l'indique, le DisplayPad est un module offrant 12 touches LCD de 104 x 104 pixels dont la fonction et l'affichage peuvent être personnalisés selon vos besoins exactement comme les 4 déjà présents sur le module pavé numérique d'un Everest Max. Quant au MacroPad, vous l'aurez probablement aussi deviné, celui-ci apporte 12 raccourcis montés sur des interrupteurs (Cherry MX, avec rétroéclairage ARGB individuel, hot swappables avec tout switch de type Cherry MX 3 ou 5 pins) prélubrifiés. Ils sont évidemment personnalisables comme bon vous semble. Pour la gestion, tout se passera par le logiciel maison de MOUNTAIN, à savoir Base Camp. Celui-ci comprend tout le nécessaire pour assigner les fonctions, comme des raccourcis et des macros simples ou complexes. Il permet aussi une intégration OBS, pratique pour les streamers et une fonctionnalité de dossier pour multiplier le nombre de raccourcis possible par touche.

Les DisplayPad et MacroPad peuvent être utilisés seuls, avec une alimentation dédiée via USB-C et en étant monté sur la base antidérapante alourdie et costaude inclue d'office avec chaque module. Alternativement, ils peuvent donc être montés directement sur les emplacements avec USB-C prévu à cet effet sur un clavier Everest, permettant de se passer du câble et de la base. Comme le clavier, ces accessoires font bon usage d'aluminium et semblent avoir profité de la même qualité de fabrication et de conception. Le style est évidemment identique.

Avec 109,99 € pour un DisplayPad et 59,99 € pour un MacroPad, MOUNTAIN estime que le mélange de fonctionnalité, de customisation et d'innovation représente une offre de bonne valeur pour le public ciblé. À titre de comparaison, un Elgato Stream Deck de première génération vaut 120 €, comptez 150 € pour la version MK.2. La solution d'Elgato a toutefois l'avantage d'un pied ajustable avec plusieurs niveaux, de posséder 15 touches LCD. La marque bénéficie aussi de l'aura et de la force marketing de Corsair, en plus d'être déjà bien implantée. Un Razer Stream Controller possède 7 raccourcis, 6 molettes et 12 touches LCD, mais coute en revanche 269,99 €.

Bref, la solution de MOUNTAIN devrait sans problème devoir attirer le streamer et le créateur de contenu du dimanche/occasionnel comme TomTom, mais on imagine aussi qu'elle n'arrivera pas forcément à satisfaire un public plus professionnel.