Haro ¡ Sur le nouveau méca gaming sans-fil de logitech

Grand maître du périphérique de PC depuis bien des années, Logitech ne manque jamais de renouveler religieusement son catalogue. Depuis 2017, l'un des nouveaux dadas maison de la marque se nomme LIGHTSPEED, une technologie propriétaire sans-fil 2,4 GHz promettant un temps de réponse réduit à 1ms, une bien meilleure portée et donc en principe une connexion plus stable en situation réelle pour le matos sans-fil des joueurs, ces derniers ayant pendant assez longtemps rechigné à l'idée de couper le câble de leurs engins à cause des latences plus élevées que cela pouvait impliquer, en plus de la contrainte difficilement négligeable de l'autonomie.

En tout cas, le constructeur semble y avoir vu un besoin de niche à satisfaire et la gamme LIGHTSPEED a récemment vu ses références se multiplier petit à petit. Les G703 et G903 LIGHTSPEED originales - rafraîchies entre temps avec un capteur Hero - ont ainsi été rejoints dernièrement par une G604 LIGHTSPEED, précédée par une G502 LIGHTSPEED (que nous avons testée), mais aussi deux claviers mécaniques G815 LIGHTSYNC et G915 LIGHTSPEED lancés cet été - et c'est justement ce dernier sur lequel nous nous penchons aujourd'hui ! Au sommet de la gamme de claviers mécaniques gaming de Logitech, que vaut donc ce nouveau G915 LIGHTSPEED ?