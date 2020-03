Sur le pas de ses écrans TUF 25 pouces et 27 pouces de compet' moulinant à 280 Hz, voici qu'ASUS vise la catégorie des écrans 31,5 pouces avec un VG328H1B.

De prime abord, ça a l'air pas trop mal. L'écran est monté d'une dalle VA incurvée 1500R (évidemment, deux caractéristiques qui feront déjà fuir du monde), proposant un temps de réponse 1 ms MPRT, une luminosité maximale de 250 cd/m2 et un contraste classique 3000:1. La dalle LCD est en mesure d'afficher 16,7 millions de couleurs et de reproduire 120 % de l'espace sRGB et 90 % de l'espace DCI-P3. En somme, ce nouveau TUF correspond au standard d'un écran de jeu grand public sans aucune forme de HDR, avec des caractéristiques plutôt basiques.

Par contre, l'écran se distinguera d'abord avec un taux de rafraichissement de 48 - 144 Hz, qu'il est possible de pousser jusqu'à 165 Hz via overclocking - certes, une caractéristique qui s'est déjà bien démocratisée. En sus, le VG328H1B annonce un support de l'Adaptive-Sync de VESA et affiche fièrement un badge FreeSync Premium (correspondant à la nouvelle 2e catégorie FreeSync pour les écrans avec LFC et à plus de 120 Hz).

ASUS avance aussi que l'Adaptive-Sync fonctionnera bel et bien avec les dernières Geforce GTX et RTX de NVIDIA, il faudra donc croire le constructeur sur parole, l'écran n'ayant pas (encore ?) été certifié G-Sync Compatible. Le VG328H1B profite aussi des technologies ELMB pour réduire le flou de mouvement et rendre l'image plus nette, et pouvant être activé avec l'une des technologies de taux de rafraichissement variable.

Là où le bât blesse finalement le plus, c'est que l'écran n'est que FullHD, soit une définition bien triste de 1920 x 1080, tout de même assez peu adéquate pour une telle diagonale. Enfin, la connectique est limitée à deux prises HDMI 2.0 et l'ancêtre D-Sub, deux jacks audio 3,5 mm in/out, sans USB à l'horizon. En matière d'ergonomie, il faut juste savoir que l'écran s'incline et se pivote G/D, et peut s'attacher à un bras ou au mur grâce à ses trous VESA 100 x 100, le strict minimum. Reste maintenant à connaitre le prix du machin, en espérant qu'il ne sera pas aussi décevant que sa fiche technique.