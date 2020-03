La grande particularité du dernier boitier de FSP ? Permettre de combiner un système E-ATX et Mini-ITX dans un seul boitier conçu pour ! Un concept de dual configuration qui n'est évidemment pas nouveau du tout, d'autres constructeurs l'ont déjà fait ; une petite pensée rétro pour ces boitiers assez monstrueux de 2011 et 2012, le Xilence Interceptor Pro et le CFI de JMAX (en fait, ce sont pratiquement les mêmes), mais on a aussi des exemples beaucoup plus récents, avec l'énorme Obsidian 1000D de Corsair et l'Enthoo 719 (Luxe 2 avant renommage) de Phanteks ! Comme vous vous en doutez aussi, ce segment vise un marché de niche et un public ayant les moyens (et le besoin) de claquer plusieurs centaines d'euros dans un boitier (certes, qui compte double), sans oublier potentiellement deux configurations PC.

Le T-Wings CMT710 de FSP se démarque indéniablement des modèles ci-dessus avec une conception semi-ouverte en aluminium et verre trempé, qui ne laissera pas indifférente avec son style brute et tuning très (trop ?) particulier. S'il parait symétrique vu de l'extérieur, les deux chambres distinctes du boitier ne le sont pas. La chambre du système principale est celle qui vous permettra de loger une carte mère E-ATX (avec 8 slots d'expansion), une alimentation ATX (240 mm max.), une carte graphique (380 mm max) verticalement ou horizontalement, un ventirad de 155 mm de haut, ainsi qu'un radiateur de 360 mm maximum en façade (ou 3 ventilateurs de 120 mm).

Niveau refroidissement, c'est la même chose du côté de la chambre de la configuration secondaire, laquelle devra donc être en ITX, avec une alimentation SFX(-L) de 180 mm maximum, et ne pas nécessiter plus de 2 slots d'expansion. En matière d'I/O, vous pouvez compter sur la présence d'une prise USB 3.1 Type-C, 2 prises USB 3.0 Type-A et un jack audio en façade pour la chambre principale, et 2 ports USB 3.0 à l'arrière pour la chambre annexe. Le stockage est positionné vers le centre, histoire de pouvoir s'adapter aux deux configurations selon les besoins, les options sont 2 x 3,5" / 2,5" et 3 x 2,5". Est-ce nécessaire encore de préciser que du RGB adressable et synchronisable est bien intégré au boitier ? Avec ceci, les accents de couleur du CMT710 sont personnalisables.

Bon, on ne commentera pas plus le bon ou le mauvais gout de cette grosse bestiole, imposante du haut de ses 634 x 455 x 530 mm, chacun se devra de consulter avec le décorateur / décoratrice d'intérieur attitré du foyer. Le prix aussi promet d'être un frein plus ou moins conséquent : 449 euros HT ! À ce tarif, vous aurez donc une bestiole assez unique en son genre, capable de loger deux configurations, mais qui n'offrira toutefois pratiquement aucune protection face aux éléments et dangers domestiques ambulants...