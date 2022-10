Alors que c'est mardi que devraient arriver les tests selon VDCZ, il était temps de faire le point sur les fuites des prochaines RTX 40, en attendant d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour RDNA 3, dont l'annonce sera faite le 3 novembre officiellement.

3D Mark est devenu une grosse usine à gaz avec 36 benchmarks, chacun explorant un point précis technique. Dans le lot, Fire Strike est DX11, Time Spy est DX12 et enfin Port Royal se concentre sur le ray tracing, ce dernier est donc DX12 Ultimate exclusivement. Les RTX 4090 et 4080 16 Go ayant été "testées", voilà un tableau qui concentre les scores des cartes, avec la fournée Ampere et RDNA 2 :

GPUKITU Fire STrike Ultra 4k Time Spy Extreme 4k Port Royal 1440p RTX 4090 25256 18892 14886 RTX 4080 16G 17465 13977 17607 RTX 3090 Ti 14007 10709 14851 RTX 3090 12607 10293 13642 RTX 3080 Ti 12457 10042 13226 RTX 3080 12G 11593 9358 12151 RX 6950 XT 15038 10644 10788 RX 6900 XT 14333 9952 10398 RX 6800 XT 12950 9203 9536 RX 6800 10568 7648 7812

La RTX 4090 s'annonce puissante sur cette batterie de benchmarks, étant en moyenne 1.8 à 2 fois plus performante que la RTX 3090 qu'elle remplace d'un point de vue de la nomenclature. La RTX 4080 16 Go de son côté est globalement 1.3x plus pêchue que la RTX 3090, elle reste donc à un très bon niveau.

Toujours est-il qu'un benchmark n'est pas un jeu, et qu'il faudra voir le comportement des cartes sur un panel violent et vaste. Ensuite, les RTX 40 sont puissantes par rapport aux cartes actuelles, RDNA 3 permettra de savoir si le coup d'épée des verts a décapité la concurrence, ou s'il a terminé sa course dans l'eau. (Source des nombres)

