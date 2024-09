Des Raptor Lake dissimulés dans la gamme de processeurs Core 200 ?

Beaucoup d’enfants vouent une passion démesurée aux dinosaures ; au sein d’Intel, soit Jordy commande en secret, soit la « dinosaurophilie » de certains haut placés ne s’est pas décatie avec les années. Alors à défaut d’avoir entrepris une carrière de paléontologues, ils manifestent leur amour inaccompli pour ces (littéralement) terribles lézards à travers leurs Raptor ; deux séries de Core décidément bien parties pour semer la terreur dans nos PC aussi longtemps que ne l’avaient fait les petits dinosaures théropodes auprès de pauvres herbivores à l'ère du Crétacé supérieur — nous murmure le Pr Alan Grant, — soit pendant quelques millions d'années.

Les Raptor font de la résistance

Pas d’inquiétude si vous êtes plutôt ordinateur desktop ; nous n’aurons pas de Raptor Lake Refresh Refresh. L’arrivée des Arrow Lake prévue le mois prochain doit définitivement marquer la fin du long règne des Raptor. Et pour cause, les Core de 15e génération débarqueront avec un nouveau socket, le LGA-1851, inadapté à de telles bestioles.

Par contre, les Raptor Lake pourraient poursuivre leurs méfaits au sein des PC portables. Alors que la gamme Lunar Lake est censée occuper le segment basse puissance et les Arrow Lake garantir la puissance de feu de machines plus performantes, des données provenant de Bepco suggèrent la survie de quelques Raptor.

Deux trois précisons ne sont pas superflues pour bien situer les choses. Les Meteor Lake, exclusivement mobiles, sont appelés Core Ultra 100. Ils cohabitent avec des Raptor Lake, à l’image du Core i9-14900HX ; ces derniers n’ont toutefois pas le droit à l’appellation Ultra.

Pour la série 200, les Core Ultra 200V désignent les Lunar Lake mobiles. Normalement, Intel doit étoffer sa gamme laptop avec des Core Ultra 200H, des Arrow Lake. Une gamme Core 200 (entendez de Core non Ultra) compléterait l’ensemble. Jusqu’ici, nous nous attendions à ce qu’elle recycle des Meteor Lake (des Core Ultra 100).

Cet agencement est corroboré par les Core 7 250U, Core 7 250H, Core 5 220H et Core 7 Ultra 255H recensés par Bepco. Seulement comme l’ont remarqué nos confrères de VideoCardz et de Notebookchek, les configurations des trois premiers processeurs ne correspondent pas à celles de puces Meteor Lake. Pour un CPU 12 cœurs par exemple, cette série implique systématiquement 14 threads et non 16 ; pour avoir 12 cœurs / 16 threads, il faut se tourner vers les Raptor Lake mobiles.

L’article de Notebookchek se conclut en pointant la manœuvre d’Intel : une énième tentative « d’induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'ils obtiennent une puce Arrow Lake alors qu’il ne s’agit que d’un Raptor Lake avec une nouvelle couche de peinture ». Nous resterons un peu plus prudents, puisque rien n’exclut une erreur de détection de Bepco ou un éventuel réagencement de l’organisation des cœurs CPU. Bien que dans le fond, l’assertion de notre confrère vaut autant pour des Raptor que pour des Meteor Lake ; dans les deux cas, ces Core 200 ne seront ni des Lunar Lake, ni des Arrow Lake.