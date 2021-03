EPYC Zen 3 dans mille an ? Non bientôt !

EPYC représente la version maousse costaud des processeurs AMD, destinés aux serveurs, et donc pensés pour fonctionner seuls ou en partouze. Bien sûr, pour cette dernière activité, plus y a de monde et plus c'est cher ! Alors que les puces mainstream à base de Zen 3 sont là depuis quelques mois, avec des disponibilités très disparates selon les modèles comme nous le soulignions hier, EPYC s'apprête à être lancé officiellement le 15 mars prochain, lundi donc. Milan fera comme Rome, à savoir plafonner à 64 coeurs, mais ça reste une sacrée prouesse quand son concurrent se débat avec 28 coeurs.

Voyons ce qui se préparerait chez les rouges, histoire de voir de gros chiffres. Notez que les versions P sont prévues pour rester seules, sur leur socket, sans aucun poto EPYC pour faire de la colocation.

EPYC moi les fesses Coeurs/Threads FREQUENCES base/boost GHz Cache L3/TDP 7793 64/128 2.45 / 3.5 256 Mo / 280 W 7713 (P) 64/128 2 / 3.675 256 Mo / 225 W 7663 56/112 2.1 / ? 256 Mo / 225 W 7643 48/96 2.3 / 3.6 256 Mo / 225 W 7543 32/64 2.75 / ? 256 Mo / 225 W 75F3 32/64 3.25 / 4 256 Mo / 280 W 7513 32/64 2.55 / 3.65 128 Mo / 200 W 7453 (P) 28/56 2.4 / ? 128 Mo / 180 W 74F3 24/48 3.2 / 4 256 Mo / 240 W 7443 (P) 24/48 2.8 / 4 128 Mo / 200 W 7413 24/48 2.55 / 3.6 128 Mo / 180 W 73F3 16/32 3.45 / 4 256 Mo / 240 W 7343 (P) 16/35 3.15 / 3.9 128 Mo / 190 W 7313 (P) 16/32 2.95 / 3.7 128 Mo / 155 W 72F3 8/16 3.65 / 4.1 256 Mo / 180 W

Ça envoie du bois, forcément quand on sait ce que donne Zen 3 sur le segment mainstream, en sachant qu'il faudra rajouter le support multicanal DDR4 (quad ou octocanal), des lignes PCIe à plus quoi savoir en faire, etc. Mais sur ces segments, c'est aussi le SAV et la maintenance qui font la différence, un domaine où son concurrent, pourtant moins performant techniquement, bénéficie d'un service aguerri et réactif, ce qui séduit le segment visé.