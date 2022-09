En même temps que l’officialisation de Raptor Lake, Intel nous a sorti Intel Unison, une solution pour le moins surprenante puisqu’elle n’a… aucun rapport avec le raptor. Certes, avec le réveil par WiFi et la gestion des connexions au Net, nous étions habitués des lancements de produits coïncidant avec la date de levé des spécifictions de la dernière microarchitecture, mais il est cette fois-ci question du lancement complète d’un logiciel : une première.

La chose est d’autant plus surprenante que nous n’attendions pas les bleus sur le segment : le but d’Intel Unison est de lier son smartphone, Android comme Apple, à son PC (faisant tourner l’OS de Microsoft uniquement, ne rêvez pas trop…). Si la fonctionnalité existait déjà auparavant sous Windows, cette dernière était réservée aux terminaux Android, contrairement à la solution du fonder de Santa Clara. Enfin, les fonctionnalités d’apparaître sont données comme plus performâtes, mais nous n’avons pas encore pu tester cela en pratique. Si une démonstration live a bien été effectuée lors de l’Intel ITT, celle-ci se cantonnait à l’envoi et la réception de messages via le centre de notification : rien de bien sorcier.

Notez que le relai en miroir des notifications est également au rang des synchronisations proposées, tout comme le relai des appels ainsi que l’envoi et la réception de fichiers. Si la suite logicielle n’est pas trop lourde, l’outil pourra largement trouver son public, en particulier chez les irréductibles iPhonés. De quoi entamer une diversification d’Inte dans le domaine du logiciel ?